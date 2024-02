Campiones de la Nations

La selecció espanyola femenina, vigent campiona del món, va assolir de nou la glòria al guanyar ahir per 2-0 França la final de la primera edició de la Lliga de Nacions, en un estadi de La Cartuja amb rècord d’assistència en un partit de la selecció femenina (32.657 espectadors), i continuar així fent història amb el seu segon títol sis mesos després de vèncer en el Mundial. La Roja mai havia guanyat la selecció francesa (10 derrotes i 3 empats en 13 partits), però va trencar el malefici en una final en la qual va ser molt superior i que després d’avançar-se amb un gol de la barcelonista Aitana Bonmatí i ampliar la renda amb un altre de la seua companya d’equip Mariona Caldentey, va saber, controlar sempre. Malgrat això, no va tenir minuts Alèxia Putellas, que va entrar en la convocatòria, però es va quedar a la banqueta i reapareixerà de la lesió que l’ha tingut absent des del novembre amb el Barça. Amb el mateix onze que va segellar la classificació olímpica davant de Països Baixos divendres (3-0), Espanya va portar la iniciativa des d’un inici i les ocasions van anar caient en comptagotes. Primer ho va intentar Salma Paralluelo, però la més clara abans del gol va ser un cop de cap de Paredes que va marxar fregant el pal. En el 32, Aitana va trencar la igualada empenyent una centrada creuada des de l’esquerra d’Olga Carmona (1-0). El conjunt gal no va saber reaccionar i es va quedar encara més atordit amb el 2-0, obra de Mariona a passada d’Athenea, que va deixar la final dada, malgrat que quedés més de mitja hora. La selecció celebrarà avui el títol al pavelló de Vistalegre de Madrid, en un acte a les 17.00, amb actuacions musicals, abans que la plantilla arribi a les 19.00.

Per la seua part, Mariona Caldentey va destacar que “hem gairebé anul·lat un gran rival com França i això demostra que hem arribat aquí per quedar-nos”. A més, la seleccionadora, Montse Tomé, va destacar que “tenim un present i un futur molt bo” i va agrair al públic “l’afecte i l’alè”.

Aitana: “És una cosa increïble, el que hem aconseguit”

La centrecampista blaugrana Aitana Bonmatí va ser elegida millor jugadora de la Final Four de la Nations League i també de la final i va declarar que “és una cosa increïble, el que hem aconseguit. Sembla fàcil, sembla gairebé obligat que hem de guanyar cada partit, cada torneig. No tinc paraules”. En declaracions a TVE, la blaugrana va restar importància al seu guardó individual i va deixar clar que “aquest equip segueix amb una gran ambició i malgrat tots els sots que hem tingut estem aixecant una altra copa, i ara anem a buscar els Jocs”.