El Barça cau davant del Mònaco en la tornada a l'equip de Ricky Rubio

Ricky Rubio va viure ahir la reestrena com a jugador del Barça, tretze anys després de posar rumb a l’NBA, en la derrota de l’equip blaugrana a casa amb el Mònaco (67-77), en la qual va firmar 5 punts, 2 rebots i una assistència en 11:14 minuts. D’aquesta manera, va fer un pas més en la recuperació dels problemes de salut mental que el passat 5 d’agost el van portar a aturar l’activitat professional durant més de sis mesos, un parèntesi que va acabar el 22 de febrer, quan el jugador va reaparèixer en la derrota d’Espanya davant Letònia (75-79) en la fase de classificació per a l’Eurobasket 2025. Ricky no havia jugat encara cap partit en la seua segona etapa al Barça, on va estar entre 2009 i 2011. Rubio va començar a entrenar-se amb l’equip el 30 de gener i va fitxar el 6 de febrer.

D’altra banda, el club va anunciar ahir que, després de consultar-ho amb els socis, descarta jugar al Sant Jordi i continuarà fent-ho al Palau.