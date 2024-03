L'Alpicat suma davant del Lloret, segon, un nou punt per al seu objectiu

L’Alpicat té una miqueta més a prop el seu objectiu d’ascendir a l’OK Lliga. Va empatar ahir 1-1 davant del Lloret, segon classificat, amb el qual manté les distàncies i li guanya l’average, amb una jornada menys per disputar-se. L’Alpicat va portar la iniciativa del partit, davant d’un rival que va optar per esperar-los enrere i buscar contres. David Ballestero va marcar l’1-0 als 11 minuts i, per joc i ocasions, l’equip va merèixer anar-se’n al descans amb un avantatge més clar que aquest mínim resultat. A la segona part es va mantenir el mateix guió, però la bola no va voler entrar i, en canvi, el Lloret va aconseguir el gol de l’empat per mediació de Pol Auguet en el minut 42.

L’entrenador Jordi Expósito va explicar que “la lectura és positiva. És un empat molt bo, el tercer a la taula ha perdut i la llàstima és que la bola no ha volgut entrar. Hem estat superiors, sobretot a la primera part”. Sobre l’ascens va dir que “ara no toca fer cap càlcul. A poc a poc”.