El Lleida, davant d'una visita difícil per refer-se

El Lleida Esportiu visita avui (18.00) el difícil camp del València Mestalla, amb la intenció d’oblidar la seua última derrota davant del Badalona Futur (0-1), que va sortir líder del Camp d’Esports i ara té 6 punts de marge respecte a l’equip blau al guanyar ahir 1-0 davant de l’Espanyol B.

Així, només set dies després de deixar la primera plaça, el conjunt d’Ángel Viadero està obligat a treure un bon resultat de Paterna per no allunyar-se gaire de la primera plaça, ja que a més té l’average perdut davant del Badalona Futur.El seu rival serà un València Mestalla que arriba al xoc amb 12 punts dels últims 15 possibles, però la seua derrota va ser en l’últim partit, fa dos setmanes també contra el Badalona Futur (0-2), ja que el seu enfrontament de la setmana passada davant de l’Europa va ser ajornat per l’incendi a València.Així que l’equip de Miguel Ángel Angulo ve de quinze dies sense competir i amb la progressió a la taula frenada, ja que malgrat el bon ritme de puntuació torna a estar amb els mateixos punts que la Penya Esportiva, en play-out, i amb només un més que el primer descendit, el Formentera. A més, hauran de complir sanció dos peces importants com Rubén Iranzo i Rodrigo Farofa, encara que en contrapartida Angulo podrà comptar amb els jugadors en dinàmica del primer equip, ja que aquest va jugar ahir davant del Madrid.Per la seua part, el Lleida només té una baixa, però també és de summa importància, perquè l’absent serà Quadri Liameed, que compleix cicle d’amonestacions.El tècnic blau, Ángel Viadero, va destacar en roda de premsa la importància de “seguir el nostre camí a la Lliga, sent exigents però també conscients que estem fent les coses bé”. “Hem tingut sots de resultats, però no de joc”, va afegir el càntabre en aquest sentit, satisfet del treball dels seus jugadors.Sobre el rival, Viadero va apuntar que “tenen jugadors de molta qualitat i, a més, són un grup ben armat. Serà important estar molt atents, perquè si els deixes espai et penalitzen molt”, com ja va passar en el partit de la primera volta, on l’equip valencià es va avançar per 0-2 malgrat la victòria final del Lleida per 3-2.

Duel entre perseguidors al Rico Pérez

A la mateixa hora que el València Mestalla-Lleida arranca al Rico Pérez el duel entre els dos perseguidors del Lleida, l’Hèrcules-Europa. L’equip alacantí és quart, a dos punts del Lleida, i l’Europa tercera, a només un, encara que té un partit menys que els seus rivals.