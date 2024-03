Lleida, al Top Mundial

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI Les proves de freeride a Aran van reunir 5.000 espectadors. - RFEDI

El Pirineu lleidatà viu, malgrat la falta de precipitacions i la sequera, els millors anys de la seua història a nivell esportiu, acollint competicions del més alt nivell que han situat Lleida al mapa internacional dels esports de neu. A més, les llicències federatives repunten i ja s'atansen a les xifres prepandèmia.

Lleida s’ha situat en els últims anys al capdavant mundial quant a l’organització de grans competicions relacionades amb la neu i l’alta muntanya, principalment a la Vall de Boí i Aran, dos comarques que ja a l’estiu acullen esdeveniments multitudinaris d’skyrunning que són també una referència mundial. Des del 2022, les estacions de Boí Taüll i Baqueira-Beret han apostat fort en el pla esportiu per convertir-se en referents internacionals en esquí de muntanya i freeride, respectivament.

L’estació de l’Alta Ribagorça que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat ha acollit en només tres anys les tres competicions més rellevants del panorama mundial d’aquesta disciplina, que per primera vegada a la història serà olímpica en els pròxims Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026. El 2022 va allotjar el Campionat d’Europa, l’any passat va tocar el zenit amb el Mundial i fa només una setmana va ser escenari de la segona prova puntuable per al calendari de la Copa del Món.L’impacte econòmic d’aquestes proves a la Vall de Boí ha estat profund, com ho demostren les xifres facilitades per Ferrocarrils respecte al Mundial d’esquí de muntanya de l’any passat. Els ingressos van ser pocs, 69.565 euros, respecte a les despeses que va suposar l’organització del campionat, xifrades en 420.918 euros, però l’impacte al territori, segons un estudi, va ser d’1.587.000 euros, amb una valoració d’impacte en la premsa de 2,4 milions. Ara, des d’FGC es negocia amb la Federació Internacional (ISMF) allargar la col·laboració i continuar formant part del calendari de la Copa del Món l’any que ve.Quant al Freeride World Tour, el campionat per excel·lència d’aquesta modalitat d’esquí fora pistes, que des de fa un parell d’anys ja forma part de la Federació Internacional d’Esquí, l’impacte a la Val d’Aran també ha estat molt gran en aquests tres últims anys en què ha format part del calendari, si bé aquest any la prova va haver de suspendre’s perquè la neu al cim del Baciver no estava prou assentada a causa de la falta de precipitacions i comportava un risc enorme per als participants davant de les allaus.

L’estació de Boí Taüll va acollir el 2022 l’Europeu, el 2023 el Mundial i enguany la Copa del Món Ferrocarrils de la Generalitat i Baqueira negocien seguir amb les proves diversos anys més

L’esdeveniment va començar el 2022 i aquest any ha completat el conveni de tres anys que van firmar Baqueira-Beret i l’organització de l’FWT, que ara tornaran a asseure’s per renovar la vinculació. Segons dades del mateix FWT, l’edició del 2023 va suposar un impacte econòmic en premsa, tant estatal com internacional, de gairebé 7 milions d’euros, en un esdeveniment el pressupost anual del qual s’acosta als 400.000 euros. Les dos edicions disputades el 2022 i 2023 van aconseguir una assistència de públic d’uns 5.000 espectadors.Una altra de les grans cites internacionals que van recalar l’any passat a Lleida va ser el Mundial adaptat d’esquí alpí, que es va disputar a Espot, estació gestionada també per FGC. Quant a números, la prova va tenir unes despeses de 715.139 euros i uns ingressos de 512.744, amb un impacte econòmic al Pallars Sobirà d’1.632.000 euros, segons xifres facilitades per Ferrocarrils. Si a nivell d’organització de proves Lleida estan en un moment àlgid, quant a esportistes federats també passa un moment dolç, tant en quantitat com en qualitat. Després de la davallada que va provocar la pandèmia de la covid, amb una reducció de més del 30 per cent de les llicències, la temporada passada pràcticament es va tancar amb números prepandèmia, superant de nou el miler de federats.

En l’apartat merament lúdic, les estacions lleidatanes d’alpí van viure la passada temporada 2022-2023 la millor dels últims vint anys, amb gairebé 1,5 milions de forfets venuts, malgrat que actualment, amb la falta de precipitacions, les xifres han baixat.

La demarcació de Lleida compta des de fa anys amb dos nuclis de tecnificació on es formen les futures promeses de l’esquí, un de centralitzat a la Seu d’Urgell, especialitzat en fons i muntanya, i altre a la Val d’Aran, que inclou diferents disciplines de neu.

Ubicat al Parc Olímpic del Segre, on també té la seu d’operacions el centre estatal de piragüisme en aigües braves, deu esquiadors de fons i set de muntanya hi estan concentrats durant la temporada i són la base de les seleccions espanyoles de les categories inferiors. El centre de tecnificació de fons té majoria de lleidatans, ja siguin de naixement o pertanyents a clubs de la província. En el grup d’U18 hi ha els aranesos Naia González i Pablo Moreno, ambdós del CAEI, l’igualadí del Club Cerdanya Nòrdic de Bellver Guim Gabarró, i tres esquiadors del CENA de Tuixent, Núria Ruiz, de Montellà i Martinet; Pau Molins, de Sant Llorenç de Morunys, i la manresana Berta Guitart. En U16 figuren uns altres tres membres del CENA, Marçal Gabarró, de la Seu d’Urgell; Bernat Cadena, de Montferrer, i la barcelonina Jana Sánchez, a més del gironí del Cerdanya Nòrdic Joana Puig.Quant al centre d’esquí de muntanya, dirigit per Aribau Portillo, està integrat per set membres, si bé només dos són de Lleida, concretament Aina Garreta, de la Pobla de Segur, i Laia Sellés, de Lles de Cerdanya, campiona d’Europa i del món U18. Tots compaginen l’entrenament setmanal amb els seus estudis a l’Institut Joan Brudrieu de la Seu, on segueixen un pla especial, de tal manera que algunes tardes compensen la no-assistència amb classes particulars a l’alberg La Valira, on estan tots allotjats.

A Aran funcionen dos centres, un de caràcter autonòmic d’esquí alpí per a les categories U16 i U18, amb 19 esquiadors, entre els quals tres d’aranesos, Marc Ubeira, Ares Figueruelo i Lluc de Castellarnau, els tres del CAEI, i altre d’àmbit local de categoria infantil, el Centre de Tecnificació d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran (CETEI), dirigit per Aida Castellà, gestionat i impulsat amb fons del Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb vuit clubs de la demarcació aranesa. Aquest últim compta aquesta temporada amb un total de quaranta-dos joves, un seixanta per cent dels quals de la Val, de fins a set disciplines: alpí, fons, freeride, freestyle, snowboard i patinatge sobre gel.

Els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026 estan a la cantonada i hi ha diversos lleidatans que aspiren a ser-hi, en especial dos: el fondista Jaume Pueyo, que ja va assaborir el debut olímpic a Pequín 2024, i l’esquiadora de muntanya Laia Sellés, que als 17 anys ja és un referent internacional.

L’esquiador de la Seu d’Urgell, de 22 anys, té molts números de ser a la cita italiana, i més després de la gran temporada que està firmant. És l’únic integrant de la selecció espanyola A i fa unes setmanes va fer història al convertir-se en el primer espanyol a entrar en un top 30 en esprint en una Copa del Món d’esquí de fons, al ser setzè en la prova de Minneapolis (EUA). Ja és un assidu en els principals campionats internacionals.Laia Sellés, per la seua part, aspira a ser a Cortina d’Ampezzo malgrat la seua curta edat, ja que actualment té 17 anys i en tindrà 19 quan es disputi la cita olímpica, és per això que la campanya que ve ja correrà proves sèniors per optar als Jocs. Els seus resultats en les categories de joves l’avalen amb escreix. La seua irrupció en l’esquí de muntanya internacional va arribar al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) disputat a la regió italiana del Friül-Venècia Júlia el 2023, on va guanyar les tres proves: Individual Race, Esprint i relleus mixtos, aquestes dos últimes disciplines que seran olímpiques el 2026 per primera vegada a la història. La gesta la va continuar en els Mundials de l’especialitat que es van disputar a l’estació lleidatana de Boí Taüll aquell mateix any, on l’esquiadora de Lles de Cerdanya es va penjar unes altres tres medalles, un or en Esprint i va ser plata a la Vertical i la Individual Race. Aquesta temporada ja acumula tres podis a la Copa del Món (un or i dos plates).Altres aspirants a la pròxima cita olímpica són els també fondistes Bernat Sellés, de Lles, i Marc Colell, de la Seu, que van assolir les semifinals esprint en el passat Mundial júnior i sub-23 de Planica. El barceloní Tomàs Barata i l’asturià Jonas Sánchez, enrolats en els clubs aranesos CEVA i Copos, respectivament, també alimenten alguna esperança.

«Vivim un dels moments més dolços»

May Peus afronta el seu tercer mandat al capdavant de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern i en els nou anys com a president considera que “vivim un dels moments més dolços dels esports d’hivern. Poques vegades hi ha hagut tanta gent esquiant a les estacions de Lleida en les últimes temporades, que han estat de les millors de la història, encara que enguany la falta de precipitacions ens està afectant”, va assenyalar. Quant a aquest fet, l’aranès reconeix que “hi ha un desordre climàtic, això és una evidència”, però destaca la feina de les estacions per adequar-se i pensar, des de fa anys, en un futur canviant. “Les estacions fa molts anys que s’han anat adaptant i cada vegada estan millor preparades per tenir neu en situacions més extremes”, va dir, mentre que va incidir que “hi ha d’haver una conscienciació a nivell social que hi ha un canvi climàtic evident i que cal posar totes les mesures possibles per evitar-ho”.Preguntat per l’intent fallit de tenir uns Jocs Olímpics d’Hivern, Peus no es mossega la llengua. “És una llàstima que hagin parat el projecte, però des del moment en què no es van posar d’acord els governs de Catalunya i Aragó ja vam donar pràcticament per acabat el projecte. La falta d’entesa política va ser la causa que no es fes, perquè les estacions hi estaven a favor, les federacions, també tant l’Espanyola com la Catalana i l’Aragonesa, i tots teníem ganes de treballar en el projecte, almenys haver presentat una candidatura, que ja ens hauria ajudat moltíssim. Va ser un fracàs polític, tothom ho sap i ningú ha d’amagar-se’n”, assenyala. “És una gran oportunitat perduda, perquè tot el que sigui deixar de fer un gran esdeveniment a casa és perdre una oportunitat enorme, això no ho pot dubtar ningú”, afegeix.941.74706-071.127.29507-081.279.74708-091.206.89409-101.149.14610-111.047.24811-121.084.04812-131.152.89713-141.125.55414-151.243.71615-161.229.78216-171.287.60717-181.272.98918-191.196.83919-20407.13920-211.375.59821-221.432.74722-2356.39105-0610.58906-0714.60407-0850.14808-0947.36709-1027.52510-11011-1243.27212-1360.94613-14

Les llicències reputen després de la pandèmia

Després de la davallada per la covid, el nombre de llicències federatives a Lleida ha pujat i ja s’atansa de nou a les xifres que hi havia en prepandèmia.35.92514-1534.78415-1668.91016-1776.51417-1862.36218-1965.70319-2015.72020-2167.12021-2249.44122-23