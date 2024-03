Passeig de Verstappen

El pilot neerlandès Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) va guanyar ahir el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1, primera cita del Campionat del Món, i va exhibir el seu estatus de vigent campió a l’acabar molt al davant del seu company d’equip, el mexicà Sergio Pérez, mentre que l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) va aconseguir el tercer lloc.

L’altre espanyol en graella, Fernando Alonso (Aston Martin Aramco), va acabar novè i va rebaixar certes expectatives generades en dies previs. No en va, lluitar pel podi es va convertir en una missió difícil quan el britànic George Russell (Mercedes) es va ficar entre els dos cotxes de Ferrari i els bòlids de McLaren, igualment perillosos a Sakhir.

Verstappen (Red Bull) va començar la temporada a Bahrain de la mateixa manera que va acabar l’any passat a Abu Dhabi: persistint en el seu hàbit de dominar la graella de la Fórmula 1 i dissipant dubtes.Amb el tricampió del món, que persegueix la seua quarta corona, n’hi va haver prou amb una tornada per treure el corró, evitar que el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) tingués accés al DRS i començar a fer miques el somni dels altres dinou pilots de la graella, que van observar des de la pista la superioritat d’un insaciable Mad Max. L’únic que va poder fer front a l’escuderia austríaca va ser el madrileny Carlos Sainz. Va ser l’únic a marcar 1.36 durant diverses voltes consecutives, el temps que copiava volta a volta Pérez, i va poder seguir la línia de l’RB20 del mexicà, encara que no va ser suficient per poder aspirar a una segona plaça que albirava volta a volta a uns tres segons, però per a la qual li va faltar una mica més de ritme.Sí que li va donar al madrileny per superar el seu company, el monegasc Leclerc, primer i el britànic George Russell (Mercedes) després, en una carrera a la qual Sainz va semblar sortir enrabiat sabent que, faci el que faci, serà la seua última temporada a Ferrari.