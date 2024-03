Així està la classificació de 2a RFEF: Badalona Futur i Lleida Esportiu agafen distància?

Jornada 25 de 2a RFEF, en queden 9, que són 27 punts. Molta lliga encara d'una taula que ja té ferms candidats a l'ascens directe i a jugar el playoff d'ascens. Badalona Futur, Lleida Esportiu, Europa, Sant Andreu i Hèrcules s'ho jugaran tot en aquests 9 partits que queden, després d'un mes de gener estrany en que semblava que la primera posició de la lliga cremava. Tots els de dalt es van deixar punts.

El rival extraesportiu del Lleida, el Badalona Futur, ha agafat embranzida i ja supera els blaus en tres punts (que són quatre amb el goalaverage), mentre l'Hèrcules no surt de la mala ratxa de resultats i ahir va tornar a deixar-se dos punts a casa. Això si, davant d'un rival directe com és l'Europa.

Per la seva banda, el Lleida Esportiu, que no té cap goalaverage a favor, segueix sent l'equip amb més victòries de la lliga, però penalitzat per les set derrotes que acumula al seu catàleg de fites d'enguany.