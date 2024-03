L'Atlètic Lleida salva un punt

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va poder ahir a Palamós i salvar un punt (2-2), malgrat les baixes i els multiples inconvenients que van tenir durant el partit. Amb aquest empat, els de Xavier Bartolo aconsegueixen mantenir la setena posició, a pocs punts de les posicions de play-off, però continuen immersos en una mala ratxa, ja que només han guanyat un partit dels darrers cinc.

Fa quatre partits que els de Xavier Bartolo no guanyen i veuen com s’allunyen de les posicions de play-off

Els lleidatans van començar el partit perdent el seu capità, Joel Chiné, per una lesió en el minut 7 que els va obligar a jugar sense centrals, col·locant el pivot Pau Bosch i els dos laterals en una línia de tres defensors. Tot i així, els de Cappont van aconseguir sobreposar-se a la situació, dominant la possessió i generant grans ocasions, que no van ser capaços de materialitzar. La més clara del primer temps va arribar en el minut 24, després d’una gran volea d’Àngel des de fora de l’àrea que se’n va anar fregant el travesser. El Palamós, per la seua part, no va ser capaç de teixir bones jugades i les seues aproximacions van ser poques i sense perill, i es va arribar al descans amb igualtat en el marcador (0-0).No obstant, en el primer minut de la segona part, Gerard Mercader va obrir el marcador a favor dels locals (1-0) i tan sols quatre minuts després, Alex Ortega va aconseguir batre de nou el porter lleidatà, Enric Puiggròs, per anotar el 0-2 i deixar els de Bartolo molt tocats.Amb el transcurs dels minuts, l’Atlètic Lleida va saber reposar-se dels dos cops i a través de la pressió va poder tornar a generar bones ocasions que, finalment, van desembocar en el gol de Motes en el minut 69 (2-1). Després del gol, els de Cappont van continuar deixant-s’ho tot al camp per igualar el partit i, finalment, en el minut 85, Victor Villote va enviar una centrada-xut des del lateral de l’àrea que es va acabar colant per l’escaire (2-2) certificant així la igualada dels lleidatans, que aconseguien salvar un punt capital fora de casa i tornaven a puntuar després de dos derrotes consecutives.

Bartolo: “Cal donar l’empat per bo a causa de les baixes”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “l’empat l’hem de donar com a bo per tot el reguitzell de baixes i tot el que hem patit. En certs moments s’ha recuperat la nostra essència i hem fet un pas endavant, després de les últimes derrotes”.També, sobre el rendiment ofensiu de l’equip va dir que “hem aconseguit centrar molt el joc al camp del Palamós, però ens ha costat molt materialitzar les ocasions, sobretot en el primer temps”.Finalment, respecte al canvi de sistema, el tècnic va apuntar que “ha estat una mesura d’emergència per la situació i per intentar revertir la fragilitat defensiva”, va concloure.