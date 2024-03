Un lleidatà escala la cresta més llarga africana

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Richi Navarro acaba d’ascendir recentment al cim del Tubkal (4.167 metres), el més alt del Nord de l’Àfrica situat a la zona de l’Alt Atles marroquí, obrint una nova ruta a l’aresta Est i després de recórrer la cresta més llarga africana, amb uns 10 quilòmetres de recorregut i superant passos amb graduació de IV+/V en l’escalada clàssica i 55/60 d’inclinació mitjana en gel.

Navarro, que va aconseguir l’objectiu juntament amb els barcelonins Daniel Fossas i Paco Sánchez, anomenat Pako Crestas, va passar per un total de cinc cims (Oimeksane, de 3.454 metres; Tizzi n’Oimeksane, de 3.373 m; Dôme de Ifni, de 3.876 m; Aig de Ifni, de 4.085 m; i la ja esmentada muntanya Tubkal), durant tres dies i després d’acampar en dos bivacs. “El primer bivac el vam fer a 3.400 metres després d’haver recorregut 5 km de cresta i el segon a 3.878 metres. Des d’aquí vam fer una laberíntica ascensió al sistema de geleres penjants, amb canalissos descompostos i murs de roca, on vam portar a terme un dels llargs d’escalada més compromesos i estètics i el vam batejar travessia Richistosser”, explica Navarro, bomber de professió i amant de l’aventura amb centenars de salts BASE en la seua carrera.Després de trepitjar l’Aig Ifni, un cim proper al Tubkal, els tres muntanyencs només van pensar a acabar l’escalada abans que es fes fosc. “Així com l’aresta més llarga al sostre dels Alps rep el nom de Peuterey al ser el llogaret més proper a la base, vam decidir després de la primera ascensió hivernal i absoluta a l’aresta Est del Tubkal, anomenar-lo la integral de Tirhaltine, al ser el llogaret del qual es parteix”, assenyala Navarro, que dies després també va obrir, amb els seus companys, un parell de vies noves i a una de les quals li van posar el nom de Navarro-Crestas. L’any 2023, Navarro i Cesc Canyameres van obrir una de les dos primeres rutes d’escalada al vessant verge O.S.O de l’Adrar Angou, i va serla batejada Feliç Aniversari la més tècnica i difícil, amb el primer tram d’M6 de la serralada.