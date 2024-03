Llorenç Bonet presenta el seu llibre a L'Amistat

Llorenç Bonet va omplir dissabte passat el teatre L’Amistat de Mollerussa en la presentació del seu llibre El meu germà era futbolista, la seua tercera obra literària, en la qual narra un fet real, l’accident que va patir l’equip infantil del Poal, del qual era entrenador, el 28 de gener del 1995. El sinistre va provocar 13 ferits i una víctima mortal, el seu germà Moisés, que tenia 13 anys i que tenia la síndrome X Fràgil.

Dos dies abans, Bonet, màster en direcció d’equips i psicologia esportiva i gerent de l’empresa de gestió esportiva La Toca Football Sports, va presentar la seua obra al Poal, en un acte obert únicament per a membres d’aquell equip i familiars. El llibre, que està a punt d’esgotar la primera tirada, de 500 exemplars, narra com va viure el tràgic succés i les conseqüències que va tenir per a tots els que es van veure afectats.