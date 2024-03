La Cursa SED, a favor d'Haití

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unes 700 persones s’espera que participin en la novena edició de la Cursa SED, una carrera solidària que organitza el diumenge dia 17 el col·legi Maristes Montserrat i que comptarà com cada any amb dos distàncies, la prova competitiva de 5 km i la caminada no competitiva de 2,5 km. La sortida en els dos casos es donarà a partir de les 10.30 des del pati de l’escola.

Aquest any els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l’explotació infantil. En concret, el projecte d’enguany busca garantir l’accés a la identitat i l’educació. Aquests dos drets bàsics són els que vol recolzar el col·legi lleidatà per a la població de Latibolière (Haití), ja que afecta molts nens que es troben en situacions desfavorables com el fet de no tenir una acta de naixement o haver de treballar en comptes d’anar a l’escola. Per això el lema triat aquest any de la prova és: “Mou-te per prevenir l’explotació infantil!”El col·legi Maristes Montserrat va recordar que hi ha temps per apuntar-s’hi –el termini es tancarà el 14 de març–, ja que encara falten inscripcions per assolir l’objectiu fixat dels 700 participants.Val a recordar que es tracta, abans que res, d’una jornada familiar i que, a més de la cursa i la caminada, tenen lloc durant tot el matí de diumenge diferents activitats com una sessió de zumba i aquest any també un espectacle a càrrec del Club Twirling Magraners. Així mateix, hi haurà sortejos de productes i regals per a tots els assistents.