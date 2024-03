Força Lleida i Barça renoven l'acord per dos anys més

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Força Lleida i Barça van oficialitzar ahir la renovació del conveni de col·laboració que va començar l’estiu del 2021 i que ara s’ha prorrograt dos temporades més, fins al juny del 2026, amb els mateixos termes que l’anterior. Cap de les parts no va voler parlar en la presentació dels jugadors que podrien entrar en l’operació de cara a la pròxima campanya, encara que els noms del base lituà Kasparas Jakucionis i de l’escorta italià Dame Sarr, les estrelles mes rutilants actualment del planter blaugrana, estan sobre la taula, així com el de Rafa Villar, si bé el base barceloní acaba contracte i encara no se sap si el Barça el renovarà.

Tampoc no van confirmar si hi hauria un altre amistós amb el primer equip de Roger Grimau com el de la passada pretemporada al Barris Nord, malgrat que van reconèixer que es treballarà perquè es pugui repetir. Albert Aliaga, president del Força Lleida, va assegurar que “lluitarem perquè la pretemporada vinent puguem tenir un altre amistós, pressionarem tant com puguem”, va dir.

El màxim responsable del club lleidatà també va qualificar d’“històrica” la renovació del conveni perquè “continuem vinculats a la primera entitat esportiva del nostre país, la qual cosa suposa consolidar un projecte que vam començar fa quatre anys. Anem a buscar-ne dos més, que és el mandat que li queda a aquesta junta directiva”, va dir, per afegir: “Al marge de la part esportiva, que és molt important, per a nosaltres també ho és a nivell social. La confiança que diposita el Barça en nosaltres vol dir que les coses s’estan fent bé i queda confirmat amb els jugadors que després de passar per aquí han arribat a dalt, com el cas de Juani Marcos, que està a l’ACB, o Ibou Badji, a l’NBA.”Josep Cubells, president de la secció de bàsquet del Barça, va afirmar que “el conveni cobreix unes facetes que ens interessen a les dos entitats. Ajudem el Força Lleida amb jugadors de la nostra base dels quals tenim plena confiança que algun dia seran importants en el món del bàsquet, i en aquest objectiu el Força Lleida juga un paper important, com ja s’ha demostrat. Confiem en un club que, al marge del desenvolupament que fa dels jugadors que cedim, també té aspiracions de ser dalt de tot a la LEB Or i tant de bo algun dia pugui fer el salt a l’ACB”. En el suposat cas d’aconseguir l’ascens, Cubells va reconèixer que “seria un motiu d’alegria i ja buscaríem altres maneres de col·laboració”.