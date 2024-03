Pas enrere

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va caure ahir per la mínima (0-1) contra el líder intractable de l’OK Lliga Femenina, el Palau de Plegamans, que va encadenar la seua tretzena victòria seguida en Lliga, després de decidir un xoc molt igualat amb un tret llunyà de Mariona Colomer a la sortida del descans. Amb la aquesta derrota, la segona seguida en Lliga, el Vila-sana veu perillar la segona plaça, ja que si Telecable i Fraga guanyen els partits d’aquesta jornada, que juguen demà i dimecres vinent, respectivament, faran caure les del Pla d’Urgell a la quarta plaça.

L’equip lleidatà descansa el cap de setmana, però es decidirà el seu futur a Europa en el Benfica-Fraga L’equip barceloní va sumar ahir a Vila-sana el seu tretzè triomf seguit a la Lliga

L’arrancada del partit va demostrar que els dos equips sortien amb la voluntat de minimitzar riscos. Així, les possessions llargues van ser un constant en els dos costats de la pista i les ocasions van arribar en comptagotes. Ningú no podia córrer, així que la majoria d’atacs es definien amb trets llunyans. Ho van intentar les locals Luchi Agudo i Dai Silva, abans que Victòria Porta reclamés una agafada quan s’endinsava a l’àrea que l’àrbitre no va assenyalar.El Palau va demanar temps mort i a la sortida va aconseguir el control de la bola, tot i que topava una vegada i una altra amb la seriosa defensa local, ben complementada per Anna Salvat a la porteria. La portera va aparèixer en l’ocasió més franca del Palau, un mà a mà davant de Fontdegloria després d’una pèrdua de Victòria Porta al 15. En el tram final de primera meitat, l’equip barceloní va viure més a prop de la porteria del Vila-sana, però només va posar a prova Salvat dos vegades més, en accions de Casaramona i Fontdegloria. El Vila-sana se sentia còmode en defensa però va posar una marxa més en els últims minuts per sotjar la porteria rival. Així va ser com Laura Vicente va haver d’intervenir en una acció ràpida de Barcons, que va precedir un altre intent desviat de Luchi Agudo. La segona part va començar malament per a les del Pla d’Urgell, perquè un dels nombrosos trets llunyans del Palau va acabar en el 0-1, obra de Colomer. El Vila-sana va acusar el cop i va entrar en un tram d’imprecisió, malgrat que Agudo va tenir l’empat just després d’encaixar amb una rematada que va topar amb Vicente. Molts dels atacs locals acabaven en pèrdues, que li cedien el control de la bola a un Palau que no tenia cap pressa i va vorejar el 0-2 en diverses definicions de Casaramona. La més clara va ser a falta de 13 minuts, en un contraatac que Anna Salvat va desbaratar amb una valenta intervenció. A la recerca dels punts, el Vila-sana va apujar línies i va augmentar el ritme. Per això, va deixar més espais enrere, propiciant algunes ocasions d’un Palau que buscava abaixar el ritme allargant els atacs. En contrapartida va augmentar el volum ofensiu, arribant a vorejar l’empat amb una doble ocasió de Gimena i Maria Porta, que va parar Laura Vicente. Tanmateix, a 2:30 per al final, Gimena va veure la targeta blava i, tot i que Florenza no va sentenciar en la falta directa, va obligar les lleidatanes a jugar en inferioritat fins als últims 30 segons. Victòria Porta va tenir una ocasió clara per igualar el duel, però la meta visitant va tornar a aparèixer per segellar el triomf del líder contra un Vila-sana que no jugarà el cap de setmana, però estarà atent al Benfica-Fraga de diumenge, on necessiten que l’equip aragonès puntuï o una golejada local per continuar vives a la Champions.

Lluís Rodero: “No hem estat el Vila-sana que volíem ser”

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assumir que “és una derrota davant d’un equip amb el qual estàs molt igualat i que pot passar”, encara que va lamentar que “en la segona meitat hem fet un pas enrere en defensa. No hem aconseguit ser el Vila-sana que volíem ser”. En l’apartat ofensiu, va apuntar que “ens ha faltat jugar més sense pilota i a més la targeta blava final ens ha condemnat, perquè venim d’un viatge llarg el cap de setmana [a Gijón] i es nota el desgast”. Així mateix, va dir que “no vull pensar” en el Benfica-Fraga de diumenge i només va desitjar que “tinguem sort per seguir endavant”.