Xavi anuncia rotacions avui contra el Mallorca

El Barcelona obre avui la jornada 28 de la Lliga (21.00) rebent un Mallorca en el millor moment de la temporada després de classificar-se per jugar la final de la Copa del Rei i vèncer el Girona abans de rebre un conjunt blaugrana amb el cap posat en el duel europeu de dimarts contra el Nàpols, on es jugarà l’accés als quarts de final de la Lliga de Campions.

Davant del Mallorca, el Barcelona té dos noves baixes: les de Frenkie de Jong i Pedro González Pedri, dos peces fonamentals al centre del camp que es van lesionar a San Mamés i que se sumen a la de Gavi a la sala de màquines.Xavi Hernández, tècnic blaugrana, va assumir que són “dos baixes molt sensibles” i que el portaran a “reinventar la posició” de futbolistes que no són centrecampistes a l’ús. A més, l’egarenc va admetre que farà rotacions respecte a l’última alineació, però va justificar que és “pensant en el jugador i la seua fatiga, no perquè hi hagi Champions dimarts”.Sobre el cas concret de Pedri, va destacar que la seua lesió, la tercera muscular del curs, “no és tan greu com sembla”. “El més important és que es recuperi bé. No ha de pensar a tornar a jugar per al clàssic ni a l’Eurocopa; ha de pensar a recuperar-se al 100% i que sigui la seua última lesió.”D’altra banda, el Sevilla va anunciar ahir que el Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha obert expedient al Reial Madrid, després de la denúncia presentada pel club andalús pel vídeo emès per Real Madrid TV sobre els col·legiats Isidro Díaz de Mera i Pablo González Fuertes, àrbitres de l’enfrontament.