Yamal rescata el Barça

Un golàs de Lamine Yamal al minut 73 va donar els tres punts al Barcelona contra el Mallorca (1-0), en un partit en el qual els blaugranes es van sobreposar a un penal fallat en la primera meitat i que els permet assolir la segona plaça provisional de LaLiga i encarar amb més confiança el transcendental duel de Champions davant del Nàpols.

Xavi va resoldre les baixes de De Jong i Pedri al centre del camp recuperant el 4-3-3, amb Joao Félix tornant a la titularitat. A més, pensant en el xoc de dimarts a la Lliga de Campions, va donar descans a Lewandowski per apostar pel jove Marc Guiu com a davanter centre. La fórmula va semblar que li servia al Barça per controlar amb comoditat el partit fins que Gündongan va fallar un penal al minut 24.El Barça intentava recuperar-se de l’error de Gündogan mentre Xavi, ahir sancionat per acumulació de targetes, s’ho mirava des de la grada, i el seu germà Òscar Hernández s’esgargamellava des de la banda demanant més intensitat i velocitat en la circulació. I ho va aconseguir en part, gràcies a un Cubarsí imperial, erigit al cap de la defensa davant de l’absència el sancionat Araujo, i a l’entrada en la recta final del primer acte de Fermín, que substituïa Raphinha, lesionat al turmell.La millor acció de tot el primer temps va ser una retallada des de la frontal de Joao Félix, que jugava a l’engany canviant-se la pilota de cama abans d’executar un xut ras que no va trobar porteria per poc. El portuguès també tindria la primera del conjunt blaugrana a l’inici de la represa. I deu minuts després, Lamine Yamal remataria al pal. Amb el partit embussat, Xavi feina entrar Lewandowski i Vitor Roque per Marc Guiu i Joao Félix. I el Barça se n’anava descaradament a buscar la victòria amb gairebé mitja hora de partit encara per disputar. Ho aconseguia al minut 73, amb un golàs de Lamine Yamal, que rebia de Lewandowski, sortia al balcó de l’àrea i retallava Dani Rodríguez abans d’enviar la pilota a l’escaire amb una rosca descomunal. El Mallorca, ja sense forces, no va poder reaccionar.

Xavi: “Des que vaig dir que marxava, hem millorat”

Xavi Hernández va reconèixer que el joc ofensiu va estar “en la tònica de tota la temporada”. El tècnic blaugrana es va mostrar frustrat pel penal fallat perquè “hauria canviat el partit. Hem generat ocasions per guanyar per més. Crec que des que vaig dir que me n’anava l’equip ha millorat”. El millor, segons Hernández, és que el triomf, encara que per la mínima, “ens permet seguir a dalt”. El tècnic va anticipar al vestidor “que seria un encontre de quatre o cinc ocasions i que havíem d’aprofitar-les”.

La Lliga podrà demandar particulars

Un jutge de Barcelona ha obert la porta que la Lliga pugui demandar de manera individual els usuaris que es lucren piratejant el senyal de les emissions de futbol per compartir-les amb altres internautes, a l’obligar els operadors a facilitar-ne les dades. Així ho ha acordat el titular del jutjat del mercantil número 8 de Barcelona en una interlocutòria sobre diligències preliminars en què accepta la petició de LaLiga perquè diversos operadors de telefonia hagin de facilitar-li l’adreça IP assignada a aquests usuaris.

El Madrid recorre al TAD per Bellingham

El Reial Madrid recorrerà al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) la sanció de 2 partits a l’anglès Jude Bellingham, confirmada ahir pel Comitè d’Apel·lació, per la seua expulsió a Mestalla al dirigir-se cap al col·legiat, Gil Manzano, segons la seua acta, “corrent i en actitud agressiva i a crits, repetint en diverses ocasions it’s a fucking goal [és un fotut gol]”.

Detinguts 84 ultres del Betis i l’Osasuna

La Policia Nacional va arrestar entre dijous i ahir 84 aficionats ultres dels grups radicals del Betis i l’Osasuna, per la seua presumpta participació en els delictes de desordres públics, baralla tumultuària, grup criminal i lesions, tot això amb l’agreujant d’actuar amb una motivació d’odi.

Victòria de l’Osca contra l’Andorra

L’Osca va guanyar ahir a la nit l’Andorra per 2-0 en partit avançat de Segona divisió.