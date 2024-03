Cop d'autoritat

Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11 Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11 Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11 Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11 Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11 Gerard Encuentra, durant la presentació de l’equip abans de l’inici. - ÁREA 11

L’ICG Força Lleida va donar ahir un altre cop sobre la taula guanyant de forma solvent a la pista de l’Ourense (73-80) per sumar la setzena victòria de la temporada i la setena lluny del Barris Nord, que li permet compartir la quarta posició de la taula amb Alacant, Gipuzkoa i Tizona Burgos, que ahir va perdre el derbi local davant del San Pablo, l’equip que visitarà aquest dimecres el coliseu lleidatà. Els de Gerard Encuentra van tornar a exhibir el seu potencial com a col·lectiu liderats per la solidesa de Cameron Krutwig, els triples de Hasbrouck i la regularitat de Simeunovic, Matulionis i Villar.

L’ICG Força Lleida va tardar una mica a ficar-se a la feina. Va fallar els quatre primers atacs, la majoria tirs alliberats que no van entrar, cosa que va permetre a l’Ourense arrancar amb un 6-2. Però el guió el va canviar en tot just mig minut un estel·lar Hasbrouck amb dos triples seguits que posaven per primera vegada davant els lleidatans (6-8). Els gallecs van respondre amb la mateixa medicina, i un triple de Kacinas i dos de Sergio Llorente, ex del quadre lleidatà, va mantenir el matx equilibrat (15-15, m.8), que va tancar el primer quart amb tres punts a dalt per a l’equip d’Encuentra gràcies a l’encert de Lobo i Kuath en els tirs lliures.El segon acte va començar amb un Força Lleida més intens en defensa i precís en atac, cosa que va obligar Félix Alonso a demanar el primer temps mort arran del tercer triple de Hasbrouck, que posava l’avantatge en sis punts (22-28, m.14). Les instruccions no van tenir l’efecte que desitjava el tècnic d’Orense, ja que no va poder frenar l’empenta dels lleidatans, que van estabilitzar la renda en vuit punts (22-30). Un 3+1 de Samu Rodríguez, que suposava a més la segona falta de Vega –Kuath ja estava al banc també amb dos–, va donar vida a l’Ourense, que es va situar a tres amb el tercer triple de la tarda de Sergio Llorente (30-33).Però allà es va apagar el quadre gallec, que en els últims quatre minuts abans del descans només va ser capaç d’anotar tres punts, mentre que els de Gerard Encuentra van desarborar el rival amb el seu habitual joc ràpid de contraatac, completant un parcial de 3-13 que li va donar el màxim avantatge en l’intermedi, tretze punts (33-46).A la tornada dels vestidors l’ICG Lleida va entrar un pèl imprecís i l’Ourense li va assestar un 5-0 de sortida que semblava fer-lo reaccionar, però dos cistelles seguides de Simeunovic i Villar, aquesta última amb robatori de pilota de Hasbrouck, van frenar l’empenta local (38-50). El quadre d’Encuentra va recuperar els punts d’avantatge a poc més de dos minuts per acabar el tercer període (41-54), obligant Félix Alonso a demanar un nou temps mort. L’ICG Lleida va tenir oportunitat de fer més gran la renda però no ho va aconseguir i va donar vida a un Ourense que va creure en la remuntada, més encara després d’entrar en l’últim assalt amb només sis punts a baix (50-56), en un parcial final de tercer quart de 9-2, amb Turner i Samu Rodríguez sent decisius.Aquest últim va continuar sent protagonista en l’inici de l’últim període amb un triple, replicat immediatament per Vega, i un altre més endavant per respondre al de Matulionis. El lituà va ser important en els últims minuts per mantenir les diferències, capturant rebots que van donar a un Força Lleida que no va aconseguir trencar mai el matx, encara que ocasions no n’hi van faltar. L’Ourense va aconseguir situar-se a sis punts (61-67) gràcies a un triple afortunat de Llorente, però un parcial de 0-5, amb tècnica inclosa a l’entrenador local, van obrir el camí cap a la setzena victòria del curs que li permet situar-se quart a la taula i amb possibilitat dimecres d’empatar amb el San Pablo Burgos en la tercera si és capaç de guanyar-lo.

“És una victòria molt important per continuar lluitant allà a dalt”

Gerard Encuentra qualificava la victòria aconseguida ahir pel seu equip de “molt important per continuar lluitant allà a dalt”. Va destacar el joc del seu equip a la primera part, en la qual “hem aconseguit un petit avantatge fent molt bon bàsquet i seguint el pla de partit que teníem marcat”, encara que va lamentar no haver sentenciat abans el duel.“Havíem de matar-lo abans, però en uns minuts dolents els hem deixat entrar en el partit, això sí, amb calma i serenitat hem treballat bé defensivament per guanyar”, va assenyalar el tècnic.Sobre les protestes per l’arbitratge de l’afició local, Encuentra ho va entendre com un intent de pressionar els col·legiats, però va indicar que “ha estat un arbitratge correcte i amb el mateix criteri en els dos costats”.Sobre el xoc de dimecres vinent davant del San Pablo Burgos, no va voler entrar-hi gaire. “Cal celebrar aquesta victòria, fer el viatge llarg i intentar que no ens passi factura. Tenim poc temps per treballar”, va dir. “Hem d’arreglar els errors fets, que han estat bastants.”