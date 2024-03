L'AEM torna després de vora un mes

Gairebé un mes després del seu últim partit de lliga, davant del Barça B el 18 de febrer (1-1), l’AEM torna avui (12.00/Lleida en Joc) a la competició després d’una llarga aturada de seleccions amb un duel a casa contra l’Atlètic de Madrid B, en la primera de les últimes set proves que marcaran els objectius de l’equip lleidatà.

Una jornada més, el conjunt lleidatà té assegurada la presència en el play-off, a la sisena plaça, ara amb dos punts de marge respecte a l’Albacete, que va guanyar ahir l’Europa (3-1), i quatre respecte a l’Alabès, que ahir va perdre en el duel directe davant de l’Osasuna (1-0), cinquè, amb tres punts més que l’AEM.El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, tanmateix, va declarar que “l’objectiu és el de gairebé sempre, intentar guanyar aquest partit per primer lligar la salvació i si podem lluitar per alguna cosa més, fer-ho”. Per això, va destacar que “els pròxims quatre partits seguits (abans de la següent aturada) marcaran on podem estar al final”. L’entrenador també va considerar que “l’aturada ha anat bé, perquè veníem de molts partits seguits i hi havia una mica de cansament mental”, que es va reflectir en una mala dinàmica de dos punts dels últims dotze en joc per a les lleidatanes. “Les jugadores van aprofitar per anar-se’n a casa i també hem tingut amistosos per acumular minuts de qualitat”, va afegir.Així mateix, el tècnic va considerar clau afrontar el duel “amb ganes de ser un partit intens i que el primer quart d’hora sigui així, defensant la nostra idea des del primer minut”. Sobre el rival, novè a set punts de l’AEM, va destacar que “és un filial atípic, perquè és un equip intens, que guanya molts duels, físicament fort i que s’assembla bastant a nosaltres”. L’entrenador, que tindrà l’única baixa d’Evelyn, a més de les de llarga durada, també va recordar que “en el partit de la primera volta va ser un dels equips que ens van crear més ocasions i ens va fer patir molt”, malgrat la victòria lleidatana per 0-1.