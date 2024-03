El PSG vol emportar-se el blaugrana Lamine Yamal

El PSG està disposat a pagar 200 milions d’euros per la jove perla blaugrana Lamine Yamal, que apunta a estrella amb només 16 anys. El club parisenc, segons va informar ahir el diari Marca, ja hauria fet arribar aquesta proposta al Barcelona que, en principi, no vol desprendre’s del més gran talent sorgit de la Masia des de Leo Messi. El PSG vol cobrir amb aquest fitxatge la marxa de Mbappé, que la pròxima temporada jugarà al Reial Madrid.

Segons el rotatiu madrileny, aquest ha estat el motiu pel qual l’agent Jorge Mendes ha viatjat aquesta setmana a Barcelona. Hauria fet saber al president Joan Laporta l’interès del club parisenc. En cas de tancar-se l’operació per aquests 200 milions, seria el segon traspàs més important de la història del futbol, després dels 220 milions que el mateix PSG va pagar al Barça per Neymar, sense cap negociació, ja que aquesta era la xifra fixada pel club com a clàusula de rescissió.El Barça és conscient que Lamine Yamal és en aquests moments el seu gran valor, de manera que no està disposat a vendre, una cosa que segurament seria impopular entre l’afició blaugrana, però d’altra banda cal tenir en compte la greu crisi econòmica que travessa l’entitat, que necessita traspassar futbolistes quan acabi la temporada. Ingressar 200 milions arreglaria sens dubte els problemes econòmics. D’altra banda, Yamal ja és el jugador menor de 17 anys que ha marcat més gols en la història de la Lliga. Amb el de divendres en suma 4.

El Girona va guanyar ahir l’Osasuna per un merescut 2-0 al fortí de Montilivi amb gols de Portu i Sávio Moreira, que serveixen perquè l’equip de Míchel Sánchez recuperi les sensacions i la segona posició, a costa del FC Barcelona, i faci un nou pas de gegant cap al seu objectiu de disputar la Lliga de Campions, a banda de situar-se a quatre punts del Reial Madrid, que avui rep el Celta.

L’equip gironí es va reposar de la derrota a Mallorca i va enllaçar la desena jornada sense perdre com a local, frenant el gran moment roget, i va ampliar el marge sobre el cinquè a 12 punts a l’espera del partit d’avui de l’Athletic a Las Palmas. La victòria no es va concretar fins al gol de Sávio en el 86, moment en què Míchel va decidir fer debutar a Primera divisió el lleidatà Jastin Garcia, que fa unes jornades tornava a la convocatòria després de cinc mesos de baixa per una lesió de turmell que el va obligar a passar pel quiròfan.

La Reial Societat es va retrobar ahir amb la victòria al remuntar en la recta final del partit al Nuevo Los Cármenes (2-3) davant d’un Granada que està més a prop de Segona, mentre que un doblet de Juanmi va tombar l’Atlètic a Cadis.

El Reial Valladolid va vèncer 2-0 el Reial Saragossa i el Reial Oviedo va superar 1-2 l’Albacete, dos resultats que situen ambdós equips a la zona de promoció d’ascens a Primera divisió. Mirandés i Cartagena van guanyar i s’allunyen del descens.

