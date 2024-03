Retrobament amb la victòria

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va deixar enrere la seua mala ratxa, en la qual només havia aconseguit una victòria en els últims cinc partits, amb el triomf d’ahir per 1-0 contra el segon classificat, el Sabadell B. D’aquesta manera, els de Xavier Bartolo van aconseguir tornar als llocs de play-off i retallar diferències amb els rivals directes.

A la primera part, la pressió asfixiant dels sabadellencs i el seu estil de joc associatiu van fer que els locals es veiessin obligats a recloure’s en el seu propi camp. Tot i així, els lleidatans no van patir, ja que el seu bon rendiment defensiu va anul·lar per complet l’atac rival. Després del domini inicial dels visitants, l’Atlètic Lleida va aconseguir atacar l’esquena de la defensa rival amb contraatacs, generant diverses ocasions de perill abans d’arribar al descans.Durant els primers minuts del segon temps, el Sabadell B va intentar asfixiar, de nou, els de Cappont amb una pressió molt avançada. Tanmateix, al minut 64, després que els lleidatans recuperessin una pilota a l’àrea rival, Àngel va connectar amb Adrián Motes, que va superar el porter rival per obrir el marcador (1-0). Després del gol, Xavier Bartolo va moure la banqueta i va donar entrada a un altre central, Amine, que amb Daouda i Pau Bosch va formar una línia de tres defenses que va frustrar la resta d’atacs dels visitants i va acabar certificant la victòria local.Després del matx, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “aquesta victòria és clau per capgirar la ratxa dels últims partits i també per trobar l’empenta per tornar-nos a enganxar a la lluita pel play-off”, va concloure.

L’Artesa de Lleida perd i continua sense aixecar cap

L’Artesa de Lleida va perdre ahir davant del Sant Cugat (2-0) i encadena sis partits sense aconseguir la victòria. Els de Sergi Reig, malgrat dominar el partit, van tornar a ser molt fràgils en defensa i amb tan sols dos aproximacions, una de les quals al primer minut, els seus rivals van ser capaços d’emportar-se el matx.