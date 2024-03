Sis medalles per a Lleida a l'Estatal de Sierra Nevada

Els Campionats d’Espanya d’esquí de muntanya van viure ahir la primera de les dos jornades previstes a l’estació granadina de Sierra Nevada, que acull les modalitats de Vertical i Individual després que fa unes setmanes es disputessin a Baqueria-Beret les d’Esprint i Relleus Mixtos. En la disciplina curta, els representants lleidatans van obtenir un total de sis medalles, amb tres ors, una plata i un bronze.

Laia Sellés va tornar a complir les expectatives i va aconseguir la medalla d’or en la categoria U18, guanyant la prova amb un temps de 36:18, amb més d’un minut d’avantatge sobre la segona. L’esquiadora de Lles de Cerdanya suma el tercer títol de campiona d’Espanya, ja que a Beret ja va conquerir les dos modalitats. Per la seua part, Aina Garreta, de la Pobla de Segur, es va penjar el bronze, el mateix metall que havia aconseguit fa setmanes en l’esprint.El també pallarès Marc Ràdua, que a la cita aranesa es va endur tres ors, no va poder fer ahir el doblet. Va aconseguir la victòria en la categoria U20, superant per 20 segons el seu company de selecció Ot Ferrer (el també lleidatà Marín Morales va ser setè), però no va pujar al podi en sèniors, on va acabar quart. En la prova absoluta sí que va aconseguir medalla Jordi Alís, de la Seu d’Urgell, que es va proclamar subcampió d’Espanya, només superat per l’aragonès Antonio Alcalde.Finalment en U16, Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, es va penjar l’or i Mariona Rovira, de Talló, va aconseguir el bronze.