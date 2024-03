Càstig desmesurat

Artesa i San Juan van disputar ahir un partit molt igualat, amb un resultat injust pel que es va veure durant els 90 minuts sobre el terreny de joc (0-2), que fa caure els de la Noguera a la zona de descens.

Els locals van dominar el primer temps i van ser ells els qui van tenir les ocasions més clares, especialment a través de Guerau, que va gaudir de dos accions clares per marcar, però el porter del San Juan va poder desviar en les dos ocasions a córner. No obstant, quan millor jugava l’Artesa, va arribar la primera ocasió del San Juan al primer temps, i al 32, va aconseguir marcar el 0-1. Cinc minuts més tard, era Aires qui hauria pogut fer l’empat, però tampoc va estar encertat en la rematada final.Amb el 0-1 es va arribar al descans, i en el segon temps va continuar la tònica de domini local, que a mesura que passaven els minuts jugava més amb el cor que amb el cap, i va arribar una pèrdua de pilota al centre del camp que van aprofitar els visitants per armar un contraatac i anotar el segon gol (0-2). Una gerra d’aigua freda per als locals, que malgrat tenir un parell d’oportunitats en els minuts finals no van aconseguir anotar.En els últims cinc enfrontaments, l’Artesa de Segre només ha aconseguit treure 4 punts dels 15 possibles i, amb la derrota d’ahir diumenge, davant del tercer classificat, cau fins a la tretzena posició de la taula, marcant el límit de la zona de descens.Després del matx, el tècnic de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va declarar que “durant tot el partit hem tingut opcions per empatar, hem generat grans ocasions, però no les hem pogut materialitzar”. “La sort no ens ha somrigut”, va concloure.