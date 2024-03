Medalles per a Lleida al Català de cros escolar

El Club d’Atletisme la Pobla de Segur va aconseguir 13 medalles al Català de cros escolar disputat a Santa Coloma de Farners. Van pujar al podi Alba Pont, tercera en juvenil; Rabab Ouzemmou, primer en cadets, i Maiol Creixells i Mar Woolley, tercers en la mateixa categoria. També Guerau Carrillo, tercer infantil; Valentí Franch, primer aleví; David Sadovici, primer benjamí, i Àxel Vidal, segon, i Khadija Madani, tercer, en la mateixa categoria. Per equips, or per al cadet femení i aleví i benjamí masculins. Per la seua part, el Tri440 va ser segon en cadet masculí amb Jordi Postigo, Jordi Cortada i Álvaro Caja.