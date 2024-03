Apunten a l'ACB

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Volem ACB!!! Aquest va ser el crit unànime dels gairebé 4.000 espectadors que ahir van gaudir a l’Espai Fruita-Barris Nord d’una altra grandíssima victòria d’un imparable ICG Força Lleida, que va sumar la dissetena del curs al tombar un altre dels grans favorits a l’ascens, un San Pablo Burgos (77-72) que va acabar engolit per una defensa brutal dels de Gerard Encuentra. Hi va brillar amb llum pròpia Rafa Villar, clau a l’últim quart amb els seus tirs lliures i la seua defensa, a més de Hasbrouck, decisiu amb els seus triples. La victòria situa ara el Força Lleida en una tercera posició compartida i més a prop del líder.

El partit va començar elèctric, amb triples de Hasbrouck i Speight en els primers 30 segons, una prova de com d’anotador seria el primer quart. El quadre de Gerard Encuentra va sortir entonat i va aconseguir una renda de quatre punts (7-3) que el Burgos no va tardar a eixugar gràcies a l’encert de Lapornik i, sobretot, Speight, que amb cinc punts seguits va establir el màxim avantatge visitant en l’equador del període (9-15). Hasbrouck va tornar a sortir al rescat d’un Força Lleida molt desencertat en el pick and roll i amb el seu segon triple va activar l’equip. Dominant del tot el rebot (13 captures a 6), els lleidatans van capgirar el partit amb un Lobo desequilibrant, que va tancar el quart amb un triple (25-22).En el segon acte, ambdós equips van abaixar la producció anotadora i el joc es va alentir. El San Pablo va tornar a prendre el comandament aprofitant alguns desajustos defensius del quadre lleidatà, que continuava dominant sota el cèrcol però sense treure’n excessiu avantatge. Cinc punts seguits de Hasbrouck, amb el seu tercer triple de la nit, i una altra cistella darrera des de més enllà dels 6,75 de Brito van deixar el partit obert al descans (41-42).A la tornada dels vestidors, el matx va tornar a canviar de mans amb una sortida estel·lar de l’ICG Força Lleida amb un parcial de 8-0, amb dos triples de Matulionis i Simeunovic i una cistella de dos del serbi en un gran contraatac de manual que va obligar Lolo Encinas a parar el xoc immediatament, ja que l’avantatge local era el màxim, set punts (49-42). Speight va sortir al rescat i amb tres triples seguits va posar de nou les taules (51-51). El conjunt burgalès va tancar el quart amb sis punts a dalt (55-61), una diferència que va aconseguir mantenir en l’arrancada de l’últim assalt. L’ICG Força Lleida, acompanyat per un públic incondicional, va reaccionar des de la defensa i va trobar a un letal Hasbrouck, que va empatar el duel a 72 amb un estratosfèric triple. Villar va ofegar Speight i el Burgos es va apagar. Dos tirs lliures del barceloní i dos de l’escorta de Washington, després d’un robatori de pilota del blaugrana, van situar el 76-72 a 16 segons del final. Els castellans van intentar la proesa, però Villar va forçar una falta d’atac de Jiménez que va tancar el partit.

L’equip d’Encuentra va ser el gran dominador dels cèrcols amb 38 captures per 32 del rival

Gerard Encuentra, tècnic de l’ICG Força Lleida, va assegurar que la d’ahir va ser “una victòria molt suada, molt difícil contra un superquip que hem deixat en 72 punts”. Els nervis en alguna acció van fer anar el conjunt bordeus un punt per sota. “A la primera part l’energia era bona, jugant al nostre estil, però les pèrdues ens penalitzaven molt, amb alguns nervis i guanyant el rebot ens hem mantingut en el partit.” Ja a la segona meitat, l’equip va necessitar l’empenta del Barris Nord: “En el tercer quart hem sortit molt bé però amb el pas dels minuts ens han penalitzat molt en defensa. Ja a l’últim quart ha estat tot al revés, un nivell altíssim en defensa, amb un públic entregadíssim, sabent la dificultat del partit. Molt mèrit per als nois perquè han fet un partidàs”, va afirmar Encuentra.

El tècnic, qüestionat sobre com gestionar aquesta dinàmica al vestidor, va ser rotund. “No hem acabat la Lliga, cal continuar treballant, perquè si ens creiem millors del que som ja sabem el que passa.”A més, Encuentra va ressaltar el treball a partir d’avui: “Ara estem superfeliços, l’afició demà anirà a treballar, igual que nosaltres, que pensarem en el següent. Estem eufòrics ara mateix, tenim una confiança altíssima, però tocarà gestionar-la, recuperar-se, i després pensar en Guipúscoa, que ve de guanyar a Corunya”.

És innegable que l’afició del Barris Nord comença a somiar en gran després de l’excel·lent ratxa de l’equip –catorze victòries en les últimes setze jornades– i per això el tècnic estava “supercontent que la gent somiï, però els de dins hem de tenir molt equilibri, queden deu partits, no tenim ni el factor pista assegurat, anem pas a pas, però l’afició que somiï, que per a això estem”.