El freestyle pren les pistes de Port Ainé

Prop d’un centenar de competidors es van reunir ahir a l’snowpark de l’estació pallaresa de Port Ainé per prendre part en una nova edició del Freenight, una competició de freestyle, considerada la festa per excel·lència dels riders lleidatans. Aquest esdeveniment se celebra des de fa un parell de dècades i l’organitzen l’Associació Esportiva Pallars i Dr. X. La cita està oberta tant a competidors d’esquí com de snowboard, se celebra al llarg de tota la tarda, per finalitzar ja entrada la nit, amb el colofó d’una festa en forma de barbacoa i amenitzada amb música.

“És una prova pensada per a la gent del món de l’esquí, per això es fa en dijous, perquè el cap de setmana els competidors treballen en diferents estacions”, explica Guillem Puell, de l’AE Pallars. “Al llarg de la jornada, tant els que participen en esquí com en snowboard, fan les seues baixades amb els seus diferents trucs i un jurat s’encarrega de les puntuacions”, detalla. La competició finalitza de nit, per a la qual cosa s’encenen els focus de la pista, la qual cosa ofereix un vistós espectacle. La Freenight reuneix participants de tot Catalunya i Andorra.