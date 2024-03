El Mollerussa torna a perdre un punt en el temps afegit

El partit ha començat amb un bon Mollerussa que trepitjava àrea rival i disposava d'un parell de córners per posar perill sobre la porteria de Batalla. Tot i això, l'Olot fent gala de la seva posició classificatòria ha marcat en la primera jugada que ha arribat davant Adri Buetas, qui ha aturat la primera rematada a Marc Mas,, però no la segona després d'una centrada de Moha que el davanter a aprofitat per fer el primer. Tot i el cop els del Pla d'Urgell han continuat amb el seu joc i a la mitja ha vist recompensats els seus mèrits amb un golàs de Nil Sauret per l'escaire que igualava el marcador. En els últims minuts Marc Mas, el pitxitxi de la lliga, marcava de volea, però l'àrbitre l'anul·lava per fora de joc. Els de Jordi Cortés han continuat buscant el segon fins al descans i han acabat la part en l'àrea rival.

El pas per vestuaris no ha afectat al Mollerussa que ha sortit igual de sòlid en defensa i buscant el segon gol. Amb el pas dels minuts Pedro Dòlera anava posant pòlvora sobre el terreny de joc amb canvis ofensius, però el Mollerussa es defensava bé amb un gran Adri Buetas que salvava al minut 75 el segon sobre la línia de gol. Moró Sidibé al minut 80 perdonava en una contra que acabava aturant Batalla i quan semblava que l'empat era definitiu, de nou com a la primera volta l'Olot ha guanyat el partit aquesta vegada amb un gol de Marc Roquet. A la desesperada ho ha intentat el Mollerussa i Buetas, el porter, ha tingut una rematada que no ha pogut entrar. Derrota injusta (2-1) dels de Jordi Cortés en la seva visita al líder.