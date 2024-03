Golejada balsàmica

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va recuperar el camí del triomf a l’imposar-se ahir a la pista del Manlleu per un contundent 0-4. El conjunt del Pla, que havia perdut els dos últims compromisos de Lliga davant de Gijón i Palau de Plegamans, necessitava recuperar sensacions i ho va aconseguir gràcies a un partit que se li va posar de cara en els primers minuts amb els gols d’Agudo i Victòria Porta. A més, va deixar la porteria a zero, el segon equip que ho aconsegueix a Manlleu després del Gijón. No van tardar a avançar-se les lleidatanes, amb el 0-1 d’Agudo als 3 minuts, mentre que poc després Victòria Porta es va encarregar d’augmentar el compte golejador al convertir un penal (0-2). El Manlleu, que està lluitant per entrar a la zona de play-off, es va trobar massa ràpid amb un ampli marcador en contra i amb prou feines va poder reaccionar. El Vila-sana ho va continuar provant, sent més elaborat en les seues jugades que el conjunt local, més incisiu en les contres. Victòria Porta va estar a prop de marcar el tercer en un dos contra un, mentre que les barcelonines van començar a trobar la porteria de Coelho. Abril Alonso, portera del Manlleu, va ser una de les més destacades del partit i va ser qui va evitar més gols a favor del Vila-sana a la primera meitat. Barcons va estar-hi a prop i també Gime Gómez, però el 0-2 va ser el marcador amb què els dos equips es van dirigir cap als vestidors per encarar el temps de descans.

L’equip que dirigeix Lluís Rodero és el segon que marxa de Manlleu sense encaixar cap gol El Vila-sana recupera la tercera posició a l’espera del resultat d’avui del Fraga contra el Bembibre

Alonso va tornar a ser protagonista en l’inici de la segona meitat, ja que als 3 minuts l’àrbitre va assenyalar un penal sobre Barcons. Victòria Porta va buscar el tercer gol, però la portera del Manlleu va desviar el seu llançament i el posterior rebuig. Victòria Porta va tenir una nova ocasió poc després, que Alonso va parar amb el casc, mentre que el Manlleu va estar a prop de retallar diferències amb un tir al pal en el minut 31. Barcons i Felamini es van trobar de nou amb Alonso i el Manlleu va continuar creant perill amb els seus contraatacs. En el minut 41 va reclamar un possible penal, però el Vila-sana va acabar sentenciant un partit que se li podia complicar. Felamini va firmar una gran jugada personal i va establir el 0-3 a 9 minuts del final. No havia passat ni un minut quan va arribar el quart gol de les lleidatanes, una contra d’Agudo i Maria Porta que va transformar la primera en el 0-4. Malgrat el resultat en contra, el Manlleu no va abaixar els braços, mentre que el Vila-sana no volia encaixar. Coelho va desbaratar una doble ocasió de les locals a 5 minuts del final, quan el cansament començava a fer-se notar davant l’absència d’interrupcions (4-5 en faltes). Dai Silva va tenir una última ocasió per al Vila-sana, que va treure Alonso i el partit va acabar morint.La catorzena victòria en 19 partits permet a l’equip de Lluís Rodero recuperar la tercera posició de la classificació a l’espera del resultat d’avui (12.00) del Fraga a la pista del Bembibre. A més, el Vila-sana es manté a 9 punts del líder Palau de Plegamans, que ahir no va tenir problemes per golejar el cuer Alcobendas (12-0). Les lleidatanes reprenen la competició dimarts (19.30) rebent al Municipal el Bembibre, mentre que a la jornada 21 el conjunt del Pla visitarà la pista del Voltregà, abans d’afrontar la Copa a Vilafranca.

Rodero: “Hem fet un partit seriós i el resultat és el més just”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, va manifestar després de la important victòria a la pista del Manlleu que “hem fet un partit molt seriós, hem tingut el control de la bola, hem estat agressives en defensa. En resum, el resultat és just, encara que també podien haver arribat més gols pel bon joc que han fet totes les jugadores. Era un rival molt complicat, que havia estat capaç de guanyar-nos a la nostra pista. Tanmateix, aquesta vegada estem molt satisfets amb el treball que han fet les nostres jugadores i són tres punts molt importants per a nosaltres, a més del resultat que hem aconseguit.”