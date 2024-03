El Lleida busca avui tres punts vitals a casa

El Lleida Esportiu rep avui (12.00/Lleida En Joc) sense marge d’error el Formentera a la recerca de retrobar-se amb una victòria necessària després de caure dissabte passat davant de l’Espanyol B (3-1), una derrota que va deixar l’equip lleidatà una mica més lluny del liderat que ostenta el Badalona Futur, perquè aquest últim va sumar un punt precisament al camp de la Formentera (0-0) diumenge passat i ahir va ampliar l’avantatge al capdavant de la taula respecte al Lleida fins als set punts després de superar el Torrent amb remuntada inclosa (3-1).

Així, l’equip blau, tercer a la taula amb un punt menys que l’Europa, segon amb 49, necessita un triomf perquè la primera plaça no quedi a una distància difícil d’assolir quan restin set jornades per al final de la fase regular. El rival serà un Formentera que suma set punts dels seus últims nou en joc, cosa que li ha permès sortir del descens i col·locar-se a la novena plaça, encara que només té un punt de marge respecte al lloc de play-out i dos sobre el primer equip descendit.Encara que l’equip de les pitiüses ha destacat històricament per ser un equip molt fort a casa, com ja va demostrar en el partit de la primera volta davant del Lleida, que va superar per 1-0 en un duel que va ser una odissea per als blaus pel temporal que va marcar el viatge fins a l’illa, aquest any suma més victòries com a visitant (5), que a casa (4). De fet, va ser capaç de vèncer l’Hèrcules al Rico Pérez (0-1) al gener i també es va emportar el triomf de casa de la Penya Esportiva (0-1) en el seu últim desplaçament.El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, va destacar que el rival és un equip que “genera molt perill a les accions a pilota aturada” i també va ressaltar que “tenen el mateix grup amb què van començar la temporada i han demostrat que són capaços de competir”.El càntabre tindrà les importants baixes de Juan Agüero i Joan Campins per acumulació de cinc targetes grogues, i va reconèixer que “en aquest tram de la temporada notem la pressió i ens està costant guanyar, però com a tots els equips”. Per això, va demanar als jugadors “tenir una bona mentalitat” per tirar els partits endavant en el tram final de curs.

L’Hèrcules només empata al camp del cuer (0-0)

L’Hèrcules no va passar ahir de l’empat al camp del cuer la Nucia (0-0), en un desplaçament en el qual va estar acompanyat per uns 500 aficionats que van patir el quart empat seguit del seu equip, que el deixa a dos punts del Lleida, de moment a la quarta plaça.