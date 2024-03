La permanència serà cara

detail.info.publicated Sergi Caufapé detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí juga avui (12.15) la primera de les finals de cara a la permanència en la Lliga Femenina, visitant el potent Saragossa i amb la zona perillosa molt encesa després que el Gran Canària s’imposés ahir a l’Estudiantes (78-72). Amb 8 triomfs, els mateixos que el Celta, que va perdre contra el València (48-73), les canàries se situen a una victòria del Cadí, que alhora està empatat amb el Barça CBS, que va perdre contra l’Avenida (67-52). D’aquesta forma, l’objectiu de la permanència en la màxima categoria e spresenta molt exigent, una cosa que ja va predir Fabián Téllez, tècnic de les lleidatanes. “Hem de treure almenys un partit, perquè la salvació se’ns pot complicar molt. Ho sabíem des del principi de la temporada, però les lesions tampoc ens han permès sortir d’aquesta zona molt abans. Tots els que som a baix tenim un calendari complicat, però ens hem de centrar que les jugadores estan donant tot. L’important és que l’afició es quedi amb aquest missatge, que no hi ha un dia en què no treballem de cara a aconseguir el nostre objectiu, que és també el seu.” Al Cadí, després d’enfrontar-se avui al Saragossa, li restaran cinc duels contra Gran Canària, Bembibre, Estudiantes, Jairis i València, en l’última jornada.

Sobre el rival d’avui, Téllez va assenyalar que “és un equip per ser entre els tres primers de la Lliga, mantenint l’estructura de la passada temporada i això és important. Sabem que serà duríssim, però ja hem demostrat que som capaços de guanyar-los i amb aquestes jugadores”. Les aragoneses, que han arribat als quarts de final de l’Eurolliga, caient davant el Çukurova (2-1), van perdre en el partit de la primera volta, disputat al Palau d’Esports, per 84-76. Tanmateix, l’equip lleidatà ha tingut molts canvis des de la segona jornada i s’ha vist afectat per una llarga llista de lesions, com la de la base belga Elise Ramette. “Sabem que la necessitem, però no la forçarem. És normal que no generem tant a nivell ofensiu sense ella, com va poder veure’s contra l’IDK. Volem que torni i que jugui, però que ho faci per estar fins el final”. D’aquesta forma, Téllez va confirmar que Ramette es reservarà per als enfrontaments en els quals el Cadí tingui més opcions de sumar la victòria i, especialment, el de la pròxima jornada contra el Gran Canària, que sembla decisiu de cara a la permanència.