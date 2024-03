Un punt més cap al play-off

L’AEM va tornar a sobreviure ahir nadant a contracorrent i va treure un empat de la seua visita a l’Alabès, que necessitava el triomf per no veure gaire reduïdes les seues opcions de jugar un play-off que continua marcant l’equip lleidatà, i es va haver de conformar amb un empat (1-1) que els deixa les basques als mateixos cinc punts de desavantatge quan queden quinze encontres per jugar.

Les lleidatanes, per la seua part, no van aconseguir trencar la mala dinàmica que ja arriba als sis partits sense guanyar, però sí que van saber reaccionar a l’1-0 de l’Alabès, que només va tenir una ocasió clara i no va ser la del gol, però se’n va anar guanyant al descans. En la segona part, l’equip de Rubén López va reaccionar, va empatar una vegada, però la col·legiada va anul·lar el gol per un fora de joc clarament inexistent, i va contestar empatant de nou, amb un gol de Palacios, una central que ahir va fer de migcampista i va mostrar ànima de golejadora per establir l’1-1 final, que manté l’AEM sisè, marcant la promoció d’ascens i amb els mateixos tres punts de marge sobre l’Albacete, que va empatar amb l’Athletic B (0-0).El conjunt lleidatà afrontava el matx sabedor que una derrota reenganxava l’Alabès en la lluita pel play-off. Per això, Rubén López va plantejar un partit amb la intenció de jugar a un ritme baix i buscar no patir en un camp gran i de gespa natural, les condicions que menys afavoreixen l’AEM.Això es va notar al començament, gens esperançador per a les lleidatanes, perquè una sèrie de córners i serveis de banda van fer que els primers deu minuts es visquessin dins de la seua àrea. Llavors va ser quan a l’Alabès va tenir l’ocasió més clara, que va acabar amb una gran estirada de Laura Martí després d’una rematada d’Elloh, que després de l’acció va topar una vegada i una altra amb una Meri Martorell atentíssima. L’arrancada va ser només un miratge, ja que l’AEM va guanyar metres i fins i tot va arribar amb perill, en un córner que Peñalver no va rematar pels pèls. Tanmateix, en un tram d’absoluta tranquil·litat, Carrillo va provar de sorprendre en un llançament de falta des de 30 metres que Laura Martí semblava disposada a atrapar sense complicacions, però la pilota se li va escolar i va acabar significant l’1-0 passada la mitja hora.L’Alabès va fer un pas enrere i l’AEM va buscar una reacció que va quedar truncada, perquè al minut 41 una espectadora, familiar d’una jugadora de l’equip lleidatà, es va marejar i va obligar a parar el partit durant cinc minuts per ser atesa, fins que es va recuperar sense més conseqüències. En el llarg temps afegit, l’equip lleidatà va poder empatar, en un llançament de falta d’Anita, que va sortir fregant el pal.La primera ocasió a la represa també va venir d’una falta. Elisa, des d’una posició encara més llunyana de la que va significar l’1-0, va treure una fuetada que es va estavellar al travesser. El rebot el va caçar Peñalver, que va empatar, però la col·legiada va anul·lar el gol per un fora de joc que no era. L’acció no va fer més que esperonar un AEM dominador després del descans i que va empatar definitivament al 57, en una combinació entre les dos pivots. Anita, que va veure la cinquena groga, va rebre un servei de banda i va posar una centrada al segon pal que Palacios va convertir en gol amb una rematada poc estètic però efectiva (1-1).Alba Quintana va buscar l’1-2 des de la frontal just després, però les locals es van regirar i van intentar reaccionar de totes les maneres llançant-se a l’atac en el tram final a la recerca d’un triomf que va estar a punt de convertir-se en derrota, ja que, al 93, Aithiara no va encertar en la definició d’un contraatac que hauria pogut decantar la balança, en el qual podia assistir Loba, que entrava al segon pal, però va definir al lateral de la xarxa perquè el partit acabés en taules.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va considerar que “sumar aquí un empat i deixar un rival com l’Alabès a cinc punts a cinc jornades del final és una cosa que té molt de mèrit”. “Avui és un pas important per fer play-off”, va afegir el tècnic, que per primera vegada va reconèixer que “amb la permanència gairebé segura, el següent objectiu és fer la promoció i les jugadores estan molt mentalitzades”.

El tècnic va lloar que “a la segona meitat hem sortit molt bé, ens han anul·lat un gol que no sé si està ben anul·lat, però l’equip ha cregut, arribava sense passar conflictes al darrere fins a l’empat”. Segons ell, amb les taules restablertes “als dos ens ha entrat una mica la por, encara que n’hem tingut una de clara al final”. En aquesta línia, va destacar que “elles han acumulat molta gent a dalt en els últims minuts i ens hem protegit una miqueta, però estava segur que tindríem alguna ocasió i així ha estat, encara que no l’hem marcat”. A més, va declarar que “en cap moment no ens estem fixant en els partits que portem sense guanyar”.Per la seua part, Silvia Peñalver se’n va anar “amb un sabor agredolç, perquè a la segona part hem tingut oportunitats per guanyar”, encara que va assegurar que “a falta de cinc partits tots els punts són bons, per quedar-se en play-off”. La golejadora Andrea Palacios també va apuntar que “l’objectiu és clar, quedar-nos al play-off” i va assenyalar que “la nostra millor arma és que l’equip està unit, totes sumem, creiem i lluitem com a equip”.