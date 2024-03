Sellés, plata i subcampiona de la Copa del Món sub-18

La lleidatana Laia Sellés es va assegurar ahir el subcampionat final de la Copa del Món d’esquí de muntanya, en la categoria sub-18, després de penjar-se la medalla de plata en la prova Individual de l’última cita del certamen disputada ahir dissabte a Molde (Noruega). L’esquiadora de Lles de Cerdanya va pujar per segona vegada al podi en la prova noruega, després del bronze que va aconseguir a la Vertical, la qual cosa li ha valgut el segon lloc final del certamen amb un total de 478 punts, només superada per la italiana Vanessa Marca, amb 530. L’altra lleidatana en aquesta categoria, la pallaresa Aina Garreta, ha acabat dotzena final després de ser setena en la Individual.

Al podi de la prova d’ahir van pujar les mateixes tres esquiadores que ho van fer a la Vertical de dimecres passat, amb la xinesa Yuzhen Cidan de nou a dalt de tot i aconseguint així el seu segon or a Molde, encara que va acabar cinquena de la general, ja que els relleus mixtos que tancaran avui la competició a Molde no computen per a la classificació del campionat. Als altres dos llocs d’honor es van intercanviar les posicions, amb Laia Sellés al segon calaix i l’eslovena Klara Velepec, segona dimecres, al tercer. La de Lles va entrar amb dos minuts i dos segons de desavantatge sobre la campiona asiàtica i va treure un avantatge de 34 segons ala seua perseguidora.Amb aquest subcampionat, Laia Sellés completa els objectius que s’havia proposat aquesta temporada, que era acabar primera o segona a la general de la Copa del Món en la seua primera participació, i els tres títols que va conquerir al Campionat d’Europa disputat a Flaine (Alps francesos), on va guanyar les proves Individual, Esprint i Vertical.La plata d’ahir és la cinquena que obté la lleidatana en aquesta Copa del Món, després del bronze ja esmentat a la Vertical de dimecres, les dos que va aconseguir a la prova disputada a l’estació italiana de Bormio, que serà la seu de les proves d’esquí de muntanya dels pròxims Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, un or en la prova Sprint i una plata en els relleus mixtos, i una altra plata en la Individual a l’estació francesa de Méribel.