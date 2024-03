Xavi veu “vital” el partit d'avui al camp de l'Atlètic

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar que tant ells com l’Atlètic arriben avui a la cita al Cívitas Metropolitano (21.00 hores/DAZN) “anímicament molt bé” després de classificar-se aquesta setmana per als quarts de final de la Lliga de Campions, si bé va admetre que els matalassers van comptar amb un dia menys de descans i van superar una “guerra física” davant de l’Inter de Milà en una eliminatòria que es va decidir a la tanda de penals. “Ja veurem si el Cholo (Simeone) dona descans a alguns futbolistes, però la nostra mentalitat no canviarà. Anirem a totes al partit i a buscar els tres punts sabent que és un rival de molt nivell”, va declarar Xavi, que va definir el matx com a “vital” a causa de la “necessitat de punts” del Barcelona a LaLiga EA Sports.

El tècnic blaugrana va valorar que l’Atlètic té futbolistes “de més toc i talent” que en temporades anteriors, i en aquest sentit va destacar Koke Resurrección, del qual va dir que “porta la batuta de l’Atlètic i és “determinant”, i Antoine Griezmann, que va definir com “un organitzador” malgrat actuar de davanter. “Griezmann m’agrada molt. Marca diferències en el seu equip i a la selecció. Allà on va, és brutal. Aquí no va seguir per moltes circumstàncies, però sobretot pel límit salarial”, va lamentar Xavi, qui també va assenyalar que l’exbarcelonista Memphis Depay “és capaç de marcar diferències quan està motivat i inspirat”.També es va referir Xavi Hernández al davanter Joao Félix, cedit per l’Atlètic a l’equip blaugrana, del qual va dir que “té moltes ganes de demostrar el seu talent.“Joao Félix va fer un grandíssim partit a la primera volta” i va assegurar que veu l’atacant lusità “tranquil” i “fins i tot extramotivat” abans d’enfrontar-se al seu antic equip.

Dos gols de Gorka Guruzeta a la primera meitat van donar la victòria a l’Athletic sobre l’Alabès en el derbi basc disputat a San Mamés (2-0) i han aixecat l’equip blanc-i-vermell a la quarta posició de la classificació a l’espera que avui es completi la vint-i-novena jornada de LaLiga EA Sports. Per la seua part, el Mallorca s’allunya en vuit punts de la zona de descens després de derrotar per 1-0 el Granada a Son Moix.

“Veig més favorit el PSG que nosaltres”

Xavi va atribuir al PSG “el paper de favorit” als quarts de la Lliga de Campions. “Potser el paper de favorit l’hi donaria més al PSG. Tenim més Champions que ells, però la situació econòmica no és la mateixa si mirem el que ha gastat cada club”, va valorar.

“L’eliminatòria contra el Barça, molt difícil”

El tècnic del PSG, Luis Enrique, va dir que l’eliminatòria de Lliga de Campions davant el Barcelona “serà molt difícil”, i va destacar el “nivell individual” dels jugadors blaugrana. “Sabíem que la competició ens donaria un rival de molt alt nivell”, va assenyalar.