El CECELL guanya a Múrcia i encadena la tercera victòria

El Pips Nature CECELL Lleida es va imposar ahir a la pista del CV Múrcia per 2-3 (25-18, 25-18, 15-25, 22-25, 14-16), per encadenar la tercera victòria consecutiva a Primera Nacional, que li permet consolidar-se a la zona mitjana de la taula, amb 27 punts, després de sumar-ne dos ahir per haver-se emportat el partit en l’últim set. Així mateix, el conjunt lleidatà rebrà el CH Bordils dissabte (18.00), en el seu últim partit a casa de la Lliga.