Cursa SED multitudinària

La Cursa SED Lleida, solidària i organitzada pel Col·legi Maristes Montserrat de Lleida, va celebrar ahir la seua novena edició, amb la participació de 800 persones que van recaptar un total de 6.380 euros, que aquest any aniran destinats a la lluita contra l’explotació infantil a Haití, un dels països més pobres del món, a través de l’ONG SED.

Concretament, el projecte social d’aquesta edició del certamen busca garantir l’accés a la identitat i l’educació a la població haitiana de Latibolière, on molts nens i nenes pateixen situacions d’explotació infantil.La prova va comptar amb els seus dos circuits habituals, 5 quilòmetres i de 2,5, sobre els quals se celebra la caminada no competitiva. Al recorregut, es trobaven uns ous que oferien una recompensa a aquells que els portessin a la meta de la prova, situada al pati del col·legi de Maristes.El guanyador de la prova va ser Ivan Melchon (17.29), del Runner’s Balaguer, seguit per Nathan Nicholson (18.10) i Joel Adan (18.48), del CE Almatret. En la categoria femenina, Anna Jové (21.25), del Tri440, es va emportar el triomf, acompanyada al podi de Laura Pallejà (21.49), de Runner’s Balaguer, i Anna Bañeres (22.47).En la categoria sènior, David Orrios (19.14) i Maria Dolcet (23.41) van ser els vencedors en categoria masculina i femenina, respectivament, mentre que Pau Arbonés (20.33) i Marijó Mola (27.20) van ser segons, i Marc Siuraneta (20.59) i Gemma Saladrigues (27.52), tercers. En veterans, Carles Mora (21.36) va ser el guanyador masculí i Núria Ribó (24.01), la femenina. Finalment, en la categoria juvenil, els guanyadors van ser Biel Cogolludo (21.04) i Núria Lapeña (27.08), mentre que en infantils es van imposar Aleix Gasulla (21.59) i Aran Plens (24.06).