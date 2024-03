Derrota doble a Donostia

L’ICG Força Lleida no va poder allargar la bona dinàmica de resultats i situar-se amb les mateixes 18 victòries que San Pablo, Estudiantes i Tizona, al caure ahir clarament derrotat per 87-72 a Sant Sebastià amb un Gipuzkoa netament superior que, a més, es va emportar el premi extra de l’average, circumstància que pot ser decisiva al final de la fase regular d’acord amb l’enorme igualtat que hi ha a la zona noble. Els de Gerard Encuentra van ser molt irregulars, es van mostrar molt desencertats en el tir, especialment de tres, i sempre van anar a remolc a partir del final del primer quart.

El matx va començar molt tàctic, especialment per part d’Encuentra, que va imposar una zona mixta, amb Diogo Brito, que repetia titularitat, sent l’ombra de la referència basca, Alexander Barcello. Encara que no va poder assecar del tot l’MVP de la LEB Or, ja que l’escorta nord-americà va firmar les dos primeres cistelles del seu equip, el lusità va frenar bastant la seua producció i va ser també protagonista en atac amb dos triples que van permetre a l’ICG Força Lleida manar d’inici en el marcador (6-8, m.4).Aquesta va ser l’última vegada que els lleidatans van estar al capdavant. Malgrat no tenir el seu crac endollat, el Gipuzkoa va tirar de triples i amb Vrankic estel·lar en aquesta faceta, amb dos de seguits, i un altre de Stürup, vell conegut d’Encuentra de la seua etapa al Pardinyes, es va situar cinc a dalt (17-12, m.6). El tècnic lleidatà va canviar els dos interiors i va donar entrada a Krutwig i Simeunovic pels titulars Kuath i Vega i els dos van anotar, però no van evitar que els donostiarres mantinguessin la renda (23-18) al final del quart.Els locals van seguir fent molt mal des de més enllà dels 6,75, on els lleidatans estaven molt desencertats (1 de 7). Dos triples de sortida del jove rus Savkov, cedit pel Baskonia, i Martínez van elevar el desavantatge fins als nou punts (28-19), que Matulionis va trencar amb el segon triple de la tarda. El Força Lleida va reaccionar i es va situar a dos (28-26), obligant Mikel Odriozola a parar el duel.La irrupció de Jaume Lobo, que va firmar vuit punts seguits, va permetre empatar el partit a 34, que va ser el més a prop que va estar l’equip d’Encuentra de guanyar. A partir d’aquí, tot va anar costa avall. El Gipuzkoa, molt més sòlid en defensa i fent molt mal a la pintura i amb els triples, va arribar al descans dominant per cinc punts (41-36), diferència que va créixer en un tercer quart en el qual els lleidatans van anar sempre a remolc.Un triple de Savkov, un malson des de més enllà de 6,75, va posar la renda en dobles dígits gairebé al final del període (59-49), la qual cosa va obligar Encuentra a demanar temps mort, però la situació ja no va canviar. El tècnic lleidatà va haver de parar de nou el duel quan només s’havien jugat 1:10 minuts de l’últim assalt perquè el Gipuzkoa havia assolit la màxima renda, 14 punts, després d’un 5-0 de sortida (64-50). El Força Lleida va semblar reaccionar amb dos triples seguits de Hasbrouck i Varela tot just tornar del temps mort (64-56), i amb possessió al forçar Krutwig una personal. La diferència podia reduir-se encara més, però el base xilè va cometre personal en l’atac següent i el Gipuzkoa va replicar amb tres triples seguits, un de Martínez i dos de Savkov, que van acabar sentenciant, ja que la renda ja ascendia a 17 punts amb poc més de cinc minuts per a la conclusió de l’encontre. El Força Lleida, que buscava la setena victòria seguida com a visitant, va intentar almenys salvar l’average, però no ho va aconseguir.

Gerard Encuentra, entrenador de l’ICG Força Lleida, va afirmar al final del partit que la derrota d’ahir a l’Angulas Aguinaga Arena “és una bona dosi de realitat. Cal continuar treballant. Queden nou partits i no mirem la classificació. La derrota no embruta la bona dinàmica, però cal continuar treballant perquè tothom comença a jugar-s’hi molt”. Sobre el partit, el tècnic lleidatà va lamentar que l’equip anés sempre a remolc. “En el segon quart hem dominat el ritme, però la resta s’ha jugat al que ells han volgut. Han tingut encert i han estat millors. No hem començat malament, però anàvem un segon per darrere en tot, no ens hem sentit còmodes en tot el partit”, va afirmar.

Gerard Encuentra també va reconèixer que la superioritat sota els cèrcols i l’encert exterior del Gipuzkoa van acabar marcant el partit. “Són els millors de la Lliga en el rebot i sabíem que l’enfrontament podia ser allà. Ells han estat millors, tant en defensa com en atac, i han tingut molt encert. Hem patit molt, no hem pogut jugar al nostre ritme en cap moment del partit.”