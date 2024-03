Exhibició i segons

Futbolista encara de detalls i instants, malgrat que inconstant, d’indubtable talent, Joao Félix va desencadenar la victòria del Barça al Metropolitano al costat de l’incontestable Lewandowski, decisius per mantenir viva la competència per LaLiga, canviar el partit i domar l’Atlètic, derrotat 0-3 i relegat a la cinquena posició. El primer gol va ser de l’atacant portuguès, el segon del davanter polonès i el tercer de Fermín per assaltar la segona plaça; propietat ja del grup de Xavi Hernández (expulsat als 42 minuts), guanyador en cada un dels seus cinc duels contra Diego Simeone, nou punts per sobre dels blanc-i-vermells i vuit darrere del liderat del Reial Madrid. En queden 27 per competir. La victòria al Metropolitano, on no guanyava ningú en Lliga des que ho va fer ell mateix el 8 de gener del 2023, incideix en la insistència del Barcelona en una pugna que sembla perduda, però que encara té recorregut, amb un duel entre els dos encara pendent a l’estadi Santiago Bernabéu. Una missió més que complexa. No impossible. Tampoc no ho és guanyar al Metropolitano. No ho havia fet ningú en aquesta Lliga, amb 40 dels 42 punts disputats aquest curs allà en poder de l’Atlètic. I menys encara tal com va començar el partit, però el Barcelona va suportar el seu pitjor moment al començament, va reaccionar amb talent i determinació i es va imposar amb una autoritat inusitada, dirigit per Lewandowski, que va participar en cada un dels tres gols. Va assistir en dos i en va marcar un altre.

El tècnic egarenc va ser expulsat amb una primera groga i una roja directa poc abans d’arribar al descans

Joao Félix va aprofitar la primera. Sota la xiulada sobre ell (tremenda quan va ser canviat al minut 77 o quan va sonar el seu nom per megafonia), en la nul·la incidència per la qual es va moure al començament, com el seu equip en atac, ell va desencadenar de sobte el triomf en el minut 38. La millor jugada del Barcelona, per la visió de Gundogan, la maniobra i el gir de Lewandowski a l’esquena de Savic i la combinació amb el golejador. Desbordant. El davanter portuguès va estar molt més mesurat en la seua alegria pel gol que a la primera volta al Camp Nou. A la seua anterior i futura casa, tal com reflecteix el seu contracte fins al 2029, va rebaixar la gesticulació, pràcticament inexistent, mentre tots i cadascun dels seus companys l’embolcallaven en una abraçada grupal que va representar tot el que va significar aquest gol. Perquè el Barça no va sobrepassar de veritat el mig camp amb la destresa que se pressuposa a un equip del calibre fins al minut 34. Quan ho va fer, la seua amenaça va ser evident.Rodrigo de Paul ho va fer tot malament a la represa. Primer, una targeta. Després, un error. Una seqüència de 80 segons. I aquest error va originar el 0-2 de Lewandowski. La passada de l’argentí, en una posició còmoda, al seu terreny, va anar a Raphinha. Una entrega impròpia d’un partit d’aquest nivell. El brasiler la va picar, el polonès la va recollir, es va girar i va connectar un xut a l’altura del golejador que és. Encara ho va intentar l’Atlètic, amb una rematada de Riquelme o una volea de Marcos Llorente, a qui es va oposar Ter Stegen amb una parada prodigiosa, per sostenir el 0-2, que va créixer després, al minut 65, quan Fermín rematava de cap el 0-3 entre el desconcert que patia el conjunt blanc-i-vermell en l’estructura defensiva. I encara va evitar Oblak el 0-4 sobre la línia.

El Barça femení va castigar ahir amb una severa golejada la UD Costa Adeje Tenerife (7-0) en el retorn a l’onze inicial de l’equip blaugrana d’Alèxia Putellas, i també de Fridolina Rolfö, després de superar les seues respectives lesions i haver tingut minuts com a suplents en els darrers partits.

Tant una com l’altra van tornar en gran, amb un gol cada una, com a part d’un onze amb molts canvis respecte a l’últim partit i amb el cap posat en l’eliminatòria de quarts de final de la Champions davant del Brann que arranca dimecres amb el partit d’anada a Noruega (21.00). Rolfö va ser l’encarregada d’obrir el marcador en el minut 8, en el que va significar el primer dels sis gols que l’equip blaugrana va anotar abans de la mitja part. A més del gol d’Alèxia, les altres anotadores van ser Hansen, Torrejón i Pina, per partida doble. El 7-0 va ser en pròpia, després del descans.

Xavi: “Cal lluitar pels dos títols que queden”

Xavi Hernández va afirmar, tot just acabar el partit, que “ha estat un encontre gairebé perfecte per al que busquem” i es va mostrar molt contundent. “Som el Barça i no ens queda altra que lluitar fins al final pels dos títols que queden, que són els més importants”, va afirmar. El tècnic blaugrana va opinar que “ha estat un partit perfecte en el joc de posició, d’atacar espais. En defensa també hem estat molt bé, perquè amb prou feines ens han generat ocasions. És un partit gairebé perfecte, per al que busquem.” Sobre la seua expulsió es va mostrar prudent. “No és justa l’expulsió, però cal acceptar-la, sense més ni més”, va dir.D’altra banda, el centrecampista blaugrana de 20 anys Marc Casadó es va estrenar en la competició domèstica tot i que ja havia jugat a la Champions.

Fermín va entrar a l’onze titular in extremis

Andreas Christensen va notar “unes molèsties durant l’escalfament” abans del partit i va ser Fermín qui va entrar a l’onze inicial. Quan l’equip blaugrana ja s’havia retirat al vestidor, Fermín va sortir a tota velocitat a fer un escalfament ràpid per la seua inesperada titularitat.

Primer triomf en la jornada 29 de l’Almeria

La UD Almeria va aconseguir la seua primera victòria a LaLiga EA Sports 2023-2024 al sorprendre a l’Estadi de Gran Canària la UD Las Palmas (0-1), gràcies a un gol del davanter brasiler Leo Baptistao en el minut 14 de la primera part en el debut de Pepe Mel com a entrenador de l’equip andalús.

L’Espanyol guanya a domicili el Saragossa

L’Espanyol es va quedar el duel de nous inquilins en sengles banquetes davant del Saragossa. Un gol de Puado als set minuts va decantar un triomf (0-1) que val als catalans per seguir molt de prop la zona d’ascens directe, a més de ser la perfecta estrena per a Manolo González. No així per a Víctor Fernández, amb la seua Reial Saragossa en plena crisi de joc i set punts per sobre del descens.