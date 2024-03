Sellés, quarta al tancament de la Copa del Món juvenil

La lleidatana Laia Sellés va posar ahir el punt final a la seua primera participació a la Copa del Món juvenil d’esquí de muntanya i ho va fer amb un quart lloc en la prova de relleus mixtos de l’última cita del certamen disputada a Molde (Noruega). L’esquiadora de Lles de Cerdanya va formar parella amb el gironí Biel Pujol, amb qui ja va competir en els passats Campionats d’Europa, en els quals va aconseguir la mateixa posició. Sellés va començar el relleu i durant el seu parcial va rodar en posicions de podi, que Biel Pujol va mantenir durant el seu tram, encara que al final va entrar en la quarta posició, superat per l’equip amfitrió, Noruega, que li va treure 57 segons. La victòria va ser per al combinat Xinès, el gran dominador d’aquesta Copa del Món de Molde, que va sumar el triomf amb una renda de només 12 segons sobre la selecció francesa.En el còmput global de tota la Copa del Món juvenil, la selecció espanyola, integrada entre altres per Laia Sellés i la pallaresa Aina Garreta, de la Pobla de Segur, va acabar al tercer lloc del podi, darrere de potències com Itàlia i Suïssa, primera i segona, respectivament.