El lleidatà Jastin García pot debutar avui amb Portugal sub-20

El lleidatà Jastin García, que fa poques setmanes va debutar a Primera divisió amb el Girona, va entrar la setmana passada en la convocatòria de la selecció portuguesa sub-20 per primera vegada i té avui (15.00) la primera oportunitat per debutar amb l’equip lusità en un amistós contra República Txeca.

El lleidatà, de 20 anys acabats de complir, va entrar en diverses prellistes de la selecció espanyola sub-19, especialment abans de lesionar-se al turmell a l’inici de temporada, però, de moment, ha optat per defensar la samarreta de Portugal, després de ser escollit pel seleccionador Oceano da Cruz, ja que té família lusitana per part de pare.En declaracions a la Federació Portuguesa, Jastin va declarar que “la convocatòria és un reconeixement al treball fet durant aquests anys i el meu objectiu és disfrutar”. “Estic molt entusiasmat per participar amb aquest grup, que m’ha rebut molt bé, d’una forma molt acollidora i m’ha ajudat a integrar-me de forma ràpida.”Malgrat que hagi optat per la selecció portuguesa, el lleidatà podria canviar-se a la selecció espanyola, tant en les seues categories inferiors –ja que els seus compromisos amb Portugal són partits amistosos– com a nivell absolut.