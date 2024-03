Pogacar, més líder a Port Ainé

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va protagonitzar una nova exhibició i va guanyar ahir la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la segona seguida en el seu compte particular, després de travessar la meta en solitari a l’estació d’esquí lleidatana de Port Ainé, un port de categoria especial a 1.960 metres d’altitud. El gran favorit va completar els 176,7 quilòmetres de recorregut d’alta muntanya amb un temps de 4h.34:25 i va treure 48 segons al seu més immediat perseguidor, que per segona jornada consecutiva va ser el basc Mikel Landa, que ocupa la mateixa posició en la general a 2:27 del líder.

Amb aquesta nova exhibició, Pogacar va obrir un marge de 2:55 sobre el tercer, el rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), de 3:27 sobre el sisè, Enric Mas (Movistar Team), de 3:34 sobre el setè, el nord-americà Sepp Kuss (Team Visma), i de 3:50 sobre el novè, el colombià Egan Bernal (Ineos Grenadiers).La cursa va arribar igualada a l’ascens de l’últim port, amb tots els favorits igualats, fins que Landa va llançar un atac a 7,4 quilòmetres del cim al qual va contraatacar Pogacar amb un canvi de ritme que el va catapultar fins a la victòria.La jornada va començar atrafegada, amb una sèrie de successius atacs fins que va arrelar una fuga de deu ciclistes, entre els quals es trobaven els colombians Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) i Iván Ramiro Sosa (Movistar Team) i el sevillà Juan Pedro López.L’escapada va coronar el Port de Toses amb Tejada en primer lloc, López segon i Sosa cinquè, però el pilot va imposar a tota hora un ritme ràpid que va controlar la renda per sota dels dos minuts.

El Team Visma de Sepp Kuss i l’UAE Team Emirates de Pogacar van tirar del grup fins a neutralitzar la fuga abans d’emprendre l’ascens al Port de Cantó (25,4 quilòmetres de pujada), que va tornar a coronar Tejada. El pilot va arribar agrupat a l’ascens decisiu, l’estació d’esquí de Port Ainé: 11,4 quilòmetres de pujada, amb un 6,8% de desnivell mitjà i 12% màxim, en el qual el Soudal Quick-Step va prendre la iniciativa, amb Jan Hirt al capdavant, Landa a roda i els equips UAE, Bora, Movistar i Visma a l’expectativa. El de Murguía va ser el primer a atacar a 7,4 quilòmetres del cim i immediatament va respondre Pogacar, que el va passar per escapar-se cap als núvols en solitari. Kuss i Chris Harper van saltar per unir-se a Landa, que va aguantar en solitari per travessar la meta en segon lloc, a 48 segons d’un Pogacar que sembla imbatible.L’etapa d’avui transcorrerà íntegrament per territori lleidatà, amb sortida des de Sort i arribada a Lleida, a prop de l’estació de Renfe.