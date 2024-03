Marc Márquez domina la primera sessió dels lliures a Portugal

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) va dominar la primera tanda de proves lliures per al Gran Premi de Portugal de MotoGP al circuit de Portimao, en la qual l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va acabar en una discreta tretzena posició. Márquez va controlar la sessió amb un temps de 1:40.484, seguit per l’espanyol Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), malgrat que estava afligit d’una lleugera gastroenteritis, i dels pilots oficials de KTM, el sud-africà Brad Binder i l’australià Jack Miller.

Els primers compassos de la sessió de MotoGP es van caracteritzar per la tranquil·litat amb què es va iniciar la mateixa, amb tots els pilots comprovant les condicions de l’asfalt, sabedors de com havia començat la jornada en la resta de les categories. L’australià Jack Miller (KTM RC 16) va ser el més ràpid inicialment, amb 1:44.535, un registre a més de nou segons dels millors temps de la categoria, seguit pel francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i l’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24).

A poc a poc l’evolució de la pista es va anar notant clarament en la progressió dels temps de tots els pilots, amb l’espanyol Alex Rins i la seua nova Yamaha YZR M 1 ascendint fins la primera plaça amb 1:42.316, encara lluny de les millors marques de MotoGP. Miller va tornar a ser la referència més ràpida en aconseguir un 1:41.447 que li tornava la primera plaça, però lluny del rècord absolut de Marc Márquez (Honda RC 213 V), establert la passada temporada amb 1:37.226. Amb poc més de catorze minuts per davant, Marc Márquez es va posar per primera vegada líder de la categoria en rodar en solitari en 1:41.140, tres dècimes de segon més ràpid que Miller, però després d’ell van travessar la línia de meta l’ídol local Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), per davant dels dos germans Márquez, Alex -que es va posar segon- i Marc, que un gir més tard va tornar a ser el més ràpid, 1:40.927.

El líder del mundial i vigent campió del món, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) seguint la seua línia de treball habitual, s'ho va prendre amb molta calma en els primers minuts de la tanda lliure, en la qual se li va arribar a veure en la divuitena posició, si bé sempre acaba 'alçant-se' fins les places de cap de la taula. En els minuts finals alguns pilots van optar per muntar compostos de pneumàtics una mica més tous, sense lluitar per la volta ràpida en ser una tanda lliure, però que els va permetre al sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i als espanyols Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) millorar el registre del vuit vegades campió del món.

Pero Marc Márquez va continuar amb la seua tasca de treballar i treballar per conèixer al màxim la seua nova Ducati, la qual cosa li va permetre recuperar la primera plaça en rodar en 1:40.484, encara que les condicions de la pista continuaven sense ser les més òptimes, doncs, quan els pilots sortien de la trajectòria, es veia com les moto aixecaven molta pols i algunes zones estaven encara humides per les anteriors pluges.