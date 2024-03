Marta Visa, de Bellver, bat el rècord estatal de velocitat

La lleidatana Marta Visa ho ha tornat a fer. La cinquena dona més ràpida del món va batre ahir el rècord d’Espanya d’esquí de velocitat, també anomenat Quilòmetre Llançat (KL), durant la disputa del Campionat del Món de l’especialitat que ahir va començar a l’estació de Vars, als Alps francesos. Va ser al mateix escenari quan l’any passat per aquestes dates l’esquiadora de Bellver de Cerdanya, de 42 anys, superava la barrera dels 200 km/h i establia una nova plusmarca estatal amb 203,24. Ahir, en el primer intent, tornava a fer miques el rècord, millorant-lo en una mica més d’1 km/h, deixant-lo en 204,60.

“Estic molt feliç perquè al final hem aconseguit l’objectiu, que era superar el rècord. Ha fet un dia excel·lent, les sensacions han estat molt bones i la neu era perfecta”, declarava l’esquiadora lleidatana al poc de concloure una baixada de rècord. “No m’acabo de creure que hagi pogut anar tan ràpida. Demà [avui] sortirem de més amunt a veure si podem tornar a batre el rècord. La impressió que tinc és que ho podríem aconseguir”, va indicar la de Bellver de Cerdanya, que avui tornarà a atacar el rècord en la segona jornada del Mundial de Vars. No s’ha d’oblidar que Marta Visa va tornar l’any passat a competir després de superar un gravíssim accident, quan va perdre el control dels esquís a 180 km/h i es va seccionar l’artèria braquial d’un braç i es va fracturar el múscul pectoral, l’omòplat i l’espatlla, i gairebé perd el braç dret.“La Marta arribava bastant forta perquè havia pogut entrenar la setmana passada a Vars, cosa que mai no havia pogut fer abans d’una competició en els seus anys d’experiència, amb la qual cosa el resultat era previsible. Gràcies a ella el rècord femení espanyol ja està en 204,60 quilòmetres per hora, una velocitat molt a tenir en compte. Com que la competició encara durarà fins dissabte, encara hi ha opcions que la Marta torni a millorar la marca”, va assenyalar ahir Robert Puente, seleccionador espanyol d’esquí de velocitat.

El pla de Beret acull des d’avui el Campionat d’Espanya de fons

■ El pla de Beret acull des d’avui i fins diumenge els Campionats d’Espanya absoluts i de joves d’esquí de fons, una competició que havia de celebrar-se fa un parell de setmanes però que va haver de reprogramar-se per l’ajornament de Copa d’Espanya de la disciplina prevista a Valle de Belagua, a Navarra, a causa de les nevades. El certamen, que també puntuarà per al Campionat de Catalunya, ja que no es va poder celebrar a finals de gener a l’estació de Lles de Cerdanya per falta de neu, reunirà una nombrosa participació lleidatana.