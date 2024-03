Viadero: “El que veig em fa ser molt optimista”

L’entrenador del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, afronta “amb la mateixa il·lusió i la mateixa prudència de sempre” el tram final de la temporada, en el qual “el que veig de l’equip em fa ser molt optimista”. Així ho va declarar ahir en la roda de premsa prèvia la visita de demà al Torrent (12.00), un partit a domicili que va qualificar com “molt difícil”, però que l’equip “ha de tirar endavant per continuar lluitant per tot”.

Amb el Lleida a quatre punts del líder, el Badalona Futur, el càntabre va valorar que “tenim el play-off gairebé lligat, que era un dels grans objectius a l’inici de curs i és important valorar-ho”. En aquesta línia, va destacar que “el club ve d’una situació difícil, quan vaig arribar estàvem en descens, i ara hem estat setmanes a la primera posició i podem assegurar la promoció aviat”.“Com que mantinc la mateixa il·lusió de sempre, que és màxima, vull que l’equip sigui competitiu al màxim i fer bé les coses per veure què passa en les últimes jornades. Però com que no m’agrada pas vendre fum, i també soc prudent, només puc dir que estem preparats per batallar-ho tot absolutament en el pla A, que seria el somiat de l’ascens, i el pla B del play-off, per al qual també estem capacitats, perquè veig l’equip cada dia més fort”, va argumentar.

Sobre el rival de diumenge, el Torrent, va destacar que “és un rival molt expert i que competeix francament bé, sobretot a casa seua, on ha guanyat equips de dalt”. “Sabem que anem a un camp molt difícil, però som capaços de treure un bon resultat”, va afegir.A més de la baixa de Sergio Montero, per l’expulsió contra el Formentera, Viadero va revelar que “hem tingut alguns problemes de cops durant la setmana i hem d’esperar per veure si alguns jugadors estan disponibles o no”. A més, també va destacar les situacions de Quadri i Musa Isah, que estan respectant el ramadà i “els hem d’ajudar, sobretot per adaptar els temes de l’alimentació, però són grans professionals i coneixen bé els seus cossos per poder rendir”, va declarar.