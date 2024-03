El Club Tir Olímpic entrega els premis als seus campions

El Club Tir Olímpic de Lleida, que presideix Antoni Bereño, va celebrar ahir la gala anual d’entrega de premis i trofeus als campions provincials, encara que en aquesta ocasió corresponien als anys 2022 -–que no va poder arribar a celebrar-se en el seu dia– i 2023. A la gala van assistir més d’un centenar de persones. En total, hi havia 104 premis per entregar, 53 del 2022 i 51 del 2023. A més, hi va haver premis honorífics per als socis més veterans del club, Andrés Matilla i Arturo Tost, en agraïment a la seua trajectòria; i per a José Matías Guntín, que ha estat instructor de tecnificació i de tiradors novells. A l’acte van assistir Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria; José Crespín, subdelegat del Govern central; Òscar Martínez, diputat provincial de salut pública i esports; Jordi Dalmau, intendent dels Mossos; Josep Ramon Ibarz, intendent de la Guàrdia Urbana de Lleida; José Manuel García Català, comissari en cap provincial; i el coronel Fernando Rodríguez de Rávena, subdelegat de Defensa a Lleida.