Exhibició per somiar en gran

L’AEM va posar ahir fi a la mala dinàmica de sis partits sense guanyar i va decidir fer-ho en gran, donant un cop d’autoritat davant de l’Espanyol, tercer classificat i en plena lluita per l’ascens directe, que es va veure completament anul·lat per un equip lleidatà que va ser amo i senyor dels tempos del partit i es va emportar un triomf importantíssim per fer un gran pas endavant en la seua lluita pel play-off. Així, es manté sisè, amb sis punts de marge sobre el seu primer perseguidor, un Albacete que ahir va caure contra el Barça B i visita el Recasens diumenge vinent.

L’equip de Rubén López va trobar la fortuna que tantes vegades li ha faltat per avançar-se en el marcador en els primers minuts i després frustrar l’equip local, que no va trobar manera d’inquietar una Laura Martí que va sumar la dotzena porteria a zero en Lliga i només ha encaixat 14 gols, la que menys en la competició. Ahir l’Espanyol ni tan sols va arribar a rematar entre els tres pals per revertir una derrota que va quedar segellada al minut 57.Al contrari del que s’esperava en un matx amb tant en joc, els primers minuts van tenir un ritme elevat. Després d’un tímid avís inicial de la local Vallejo, el conjunt lleidatà va estar a punt d’aprofitar un primer error de la meta blanc-i-blava Salvador. Al minut 3, es va arriscar a la vora de l’àrea i la pilota va caure als peus de Loba, que va posar una centrada al punt de penal que Elisa va provar de col·locar, però que va enviar a les mans d’una Salvador que ja tornava a ser de nou a la porteria. Tot seguit, Hitomi va reclamar un penal després d’un córner, quan anava a buscar un rebuig i la van fer caure per darrere. Passada l’escomesa inicial, el partit semblava estabilitzar-se, però Raquel Quintana va trobar or del no-res. La canària es va llançar a l’aventura en una pressió en solitari cap a Salvador, que va controlar la pilota i, en un error incomprensible, la va colpejar malament i li va entregar a una Raquel que només va haver d’empènyer la pilota per avançar l’AEM (0-1).Amb avantatge, el conjunt lleidatà va imposar el seu ritme i va provar d’aprofitar els espais a l’esquena de la defensa local. L’Espanyol dominava la possessió, però només trobava l’àrea amb centrades laterals que la defensa lleidatana repel·lia de forma solvent. L’AEM va poder fer encara més mal, ja que en un altre bon contraatac Loba es va plantar sola davant de Salvador i va anotar un altre gol, que va ser anul·lat per un fora de joc dubtós de l’andalusa, substituïda en el descans per Evelyn, que va tornar després d’una lesió i ho va fer anotant el 0-2. Raquel Quintana, que abans del descans va obligar a intervenir Salvador després d’un xut des de la frontal, va aconseguir una pilota dividida al centre del camp al minut 57 i va liderar un contraatac culminat de forma magistral per Evelyn, que es va obrir a la dreta, es va plantar a l’àrea amb el control orientat i va batre la meta per dalt (0-2). Salvador no va poder evitar el segon, però sí que va salvar l’Espanyol d’encaixar el tercer en un parell d’ocasions. Primer va volar per rebutjar un cop de cap de Peñalver (67’), abans que en el conjunt lleidatà reaparegués una altra jugadora, Lorena Reina, que va tornar a tenir minuts per primera vegada des del novembre i va saltar al camp per formar una línia de cinc defenses per protegir el marcador. Tanmateix, al 80, la meta local va intervenir de nou, amb un peu crucial per evitar el doblet d’Evelyn en un altre contraatac. Laura Martí, gairebé inèdita fins llavors, també va tenir opció per lluir-se en un intent final de Chamorro, que va entrar a l’àrea després d’una bona passada en profunditat, però no va poder armar la cama per rematar ja que la meta de Guissona va agafar la pilota abans i va acabar de segellar un triomf vital perquè l’AEM ja pugui somiar en gran.

“És el nostre millor partit d’aquesta temporada i si no, és un dels millors.” Així va valorar el matx de l’AEM el seu segon entrenador, Miquel Seuma, ahir encarregat d’atendre la premsa davant de l’afonia que patia l’entrenador, Rubén López, que no li deixava parlar.

Seuma va destacar que “havíem treballat molt el matx perquè l’Espanyol no ens filtrés pilotes a l’esquena. Hem estat molt concentrades en això i també per trobar la continuïtat amb la pilota que ens ha faltat en altres partits”. A més, va assenyalar que “hem sabut gestionar bé l’avantatge, perquè sabíem que l’Espanyol necessitava anar a buscar els tres punts i ho hem aprofitat” per sumar un triomf que, segons ell, “ens permet somiar amb el play-off”. “Ara passes d’estar sis partits sense guanyar a quatre sense perdre. Són dinàmiques i no ens focalitzem en això, perquè portem una bona dinàmica de treball, i toca seguir així per al partit davant de l’Albacete, en el qual esperem que ens doni suport molta gent a casa”, va afegir.Per la seua part, Raquel Quintana es va mostrar “molt contenta, perquè el treball de les últimes setmanes avui ha donat el seu fruit i aquest equip no té límits”. La mateixa sensació compartia Evelyn Acosta: “Ha estat el retorn somiat a l’equip amb el gol”, va declarar. A més, va considerar que la clau del triomf va ser “el treball i l’esforç, que ens ha fet reposar-nos en els moments difícils per ser on som i guanyar-nos el respecte que creiem que mereixem allà on anem”.