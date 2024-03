El Juneda torna a vèncer després de quatre jornades

El Juneda va superar el Cervera en un partit igualat que es va decantar per als visitants en els minuts finals, que van tornar al camí del triomf després de 4 encontres sense guanyar. A la primera part, Iván va posar per sobre en el marcador el Juneda, que va crear molt perill a l’àrea rival (0-1, 17’). Després del descans, el Cervera va provar d’empatar i Perales va aconseguir fer-ho a pocs minuts del final (1-1, 81’), però només quatre després Barrufet va avançar de nou el Juneda (1-2, 85’). En l’afegit, Masbernat va sentenciar per als visitants amb el tercer, sumant tres punts que permeten al Juneda ser cinquè a la general amb 43.