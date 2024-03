detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va tornar a guanyar després de cinc partits consecutius sense fer-ho, i ho va aconseguir, a més, contra un rival de la zona alta com el Prat (1-0), davant d’un públic entregat a la causa que va poder celebrar un triomf vital per mantenir l’equip fora de la zona de descens, que marca el seu pròxim rival, la Rapitenca, amb dos punts menys. El triomf va arribar gràcies a un gol transformat des dels onze metres per Jofre Graells, en un penal provocat per ell mateix amb un gran moviment dins de l’àrea. El conjunt de Jordi Cortés va tenir clar com curtcircuitar el joc combinatiu que va proposar el Prat i en la primera part les millors oportunitats van ser per als lleidatans. La primera la va tenir Nil Sauret, després d’una deixada de Sidibé en una recuperació en camp contrari. Ja en els últims instants abans del descans, el Mollerussa va disposar de dos ocasions claríssimes. En la primera, el porter Pablo va desbaratar el mà a mà amb Bernat, després d’una passada de Graells. El xut el va enviar a córner el porter i en aquest mateix servei de cantonada, ja en l’afegit, Pedrós va obligar Pablo a aturar la pilota a la línia de gol, salvant així el primer gol local en l’última jugada del primer temps.

En la segona meitat, el Prat va sortir més dominador després de realitzar dos substitucions en el descans i va tenir diverses aproximacions a l’àrea, fins que va arribar la jugada del partit. Jofre Graells va controlar una pilota a l’àrea a prop de la línia de fons en el perfil dret de l’atac blanc-i-blau. El pressionaven dos jugadors i es va inventar una cua de vaca per passar la pilota entre les cames de Coro, que en la reacció el va travar i va cometre penal.El mateix Graells es va encarregar de xutar-lo i va definir amb la sang freda característica dels nous, creuat al seu costat esquerre i a prop de la fusta, per anotar el que seria l’1-0 definitiu.Des del gol, el Prat va avançar línies i la banda dreta va ser un punyal amb les internades d’Isaac, encara que el Mollerussa va defensar bé l’àrea evitant la majoria de les rematades visitants. Tan sols es van viure dos ensurts per al conjunt de Cortés, un en una falta de Sauret a escassos centímetres de la línia de l’àrea, que va sembrar el dubte a l’atapeïda grada del Municipal, perquè tothom va dubtar sobre si el col·legiat assenyalaria un altre penal a l’àrea contrària o una falta, com finalment va fer. L’altre va ser ja en l’afegit, en un córner que va obligar Buetas a estirar-se felinament davant d’una rematada a boca de canó d’un defensa del Prat quan ja estava bolcat a l’atac.El Mollerussa també hauria pogut sentenciar al minut 88, quan Lamin, en un mà a mà amb Pablo i arribant molt forçat, es va fer una autopassada que va donar temps a Valentín a recuperar la seua posició i, per tant, la pilota. Després de cinc minuts d’afegit, es va acabar el partit i va esclatar la joia a les grades, ja que els rivals directes del Mollerussa van guanyar i el conjunt del Pla d’Urgell va sumar tres punts vitals per seguir fora del descens.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va afirmar que es va viure “el tipus de partit que volíem”. “Ells de vegades pequen d’una possessió estèril, volíem que no ens atraguessin, i ha estat el que s’ha vist”, va declarar el tècnic, que va reconèixer que “ens van bé els partits en què no hem de ser protagonistes amb pilota”. Per a Cortés, la victòria va servir per “recollir els fruits dels altres bons partits que hem anat fent. Aquells dies no vam tenir premi, però avui han sortit les coses, perquè de principi a final no hem comès errors”. Sobre l’acció del penal a Graells, va resumir que “ha estat una acció individual de màxim talent, només demanava que no sortís de l’àrea, no només no ha sortit sinó que ha tirat un túnel i ha tret el penal. A més, la convicció d’agafar la pilota i marcar m’ha agradat molt”. També va celebrar que “hi havia molta gent i estem satisfets, tot són valoracions positives, la porteria a zero i que ningú no rebés la cinquena groga, a més de guanyar, que ens fa molt feliços”.

L’entrenador local va afegir que “no encaixar cap gol i sumar quatre punts davant del Prat (després del 0-0 en la primera volta) és molt bon balanç”, i va afegir que “serà una setmana curta”, abans de visitar divendres la Rapitenca, però “intentarem arribar-hi bé”, va concloure.

L’Atlètic Lleida es manté en play-off

L’Atlètic Lleida manté el seu marge de tres punts dins dels llocs de play-off, després que l’Horta empatés ahir contra el Sabadell B (0-0) i iguala a 30 punts amb el Can Vidalet. Els dos són els primers equips fora de la promoció, que marca el Valls a sisena plaça amb 31 punts, amb l’equip lleidatà cinquè, amb 33. L’ascens directe el marca el Sabadell B amb un total de 39.