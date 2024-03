El Barça supera el Brann i afrontarà contra el Chelsea la setena semifinal

El Barça va superar el Brann noruec per 3-1 i va obtenir l’accés a la setena semifinal de Lliga de Campions, la sisena consecutiva, en què se les veurà, com l’any passat, amb el Chelsea, el 20 d’abril a Montjuïc (13.30) i el 27 a Londres. L’equip culer va repetir el mateix setge que a l’anada al Brann i aquest cop va estar atent a la resposta noruega. Va pressionar a dalt i va generar molt perill amb les pilotes que va robar en la seua pressió, fins que Aitana va obrir la llauna al minut 24. El Barça va acumular molts minuts a prop de l’àrea rival, però el marcador no va créixer al descans tot i les ocasions que va tenir. Sí que ho va fer a la tornada dels vestidors amb el gol de Rolfö. El Brann va escurçar distàncies, però Guijarro va sentenciar a dos minuts del final.