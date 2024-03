La salvació, a tocar

Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA Remenárová va ser l’MVP de tota la jornada de la Lliga. - AGUSTÍ PEÑA

El Cadí la Seu és una mica més a prop de certificar la permanència després de guanyar (99-95) dijous el Gran Canària en un partit agònic, gairebé èpic, que va durar dos hores i 45 minuts i que es va resoldre després de quatre pròrrogues, una cosa mai vista en un Palau d’Esports que va poder respirar alleujat. L’equip de l’Alt Urgell va passar de tenir el matx perdut, que li hauria suposat caure de ple a la zona de descens perquè Barça i Celta havien vençut, a guanyar-lo gràcies a un triple de Soler sobre la botzina que forçava la quarta pròrroga, on les lleidatanes van ser molt superiors a un quadre canari gairebé sense efectius per les faltes i que ara supera per dos victòries a quatre encontres per acabar la Lliga.

El duel va ser d’una igualtat absoluta, cap dels dos equips no va tenir mai opcions de trencar-lo. Les lleidatanes van arribar a tenir sis punts de renda (13-7) a l’inici i les canàries cinc (30-35) al final del segon quart. A la resta del duel les diferències van ser mínimes i els empats van ser gairebé una constant. El Cadí, que ahir recuperava Ramette després d’un mes de baixa i Guri, baixa davant del Saragossa, va viure al començament dels punts dels seus dos principals interiors, Remenárová i Rivers, que van jugar la barbaritat de 54 i 46 minuts, respectivament, i que van acabar amb molèsties físiques.Les dos, amb Brown, van contrarestar el poder interior d’Astou Ndour, que va tornar a les pistes al gener després de vuit mesos fora per maternitat. La internacional espanyola d’origen senegalès feia i desfeia al seu aire des de totes les posicions i mantenia el seu equip a la superfície davant de l’empenta d’un Cadí un pèl irregular i desencertat, sobretot des dels 6,75 (1 d’11 al descans). L’intercanvi en el comandament del marcador va ser una constant a partir del tercer quart, en el qual va aparèixer Júlia Soler. La de Banyoles va ser clau amb els triples. El primer va situar el 54-53 per tancar el tercer assalt i el segon va posar el 63-62 a poc més de dos minuts per acabar el temps reglamentari. Després de diversos errors dels dos conjunts, Brown va tenir l’oportunitat de situar l’avantatge en tres punts a dotze segons del final, però va errar un dels tirs lliures i Ndour, a l’últim sospir i al capturar un rebot, va forçar la pròrroga, la primera de les quatre que es van jugar i que el Gran Canària va afrontar sense la seua estrella, que va cometre de forma absurda la cinquena falta tot just arrancar el temps extra.Remenárová, amb quatre punts seguits, va ser clau per forçar la segona pròrroga, en la qual el Cadí va tenir l’última bola per guanyar. En la tercera la situació va ser al revés. Un triple de Joville a set segons del final (86-89) va posar contra les cordes les urgellenques, però Soler, amb un triple a l’últim sospir, va forçar el quart i últim temps extra en què el Cadí va saber jugar les seues cartes davant d’un rival ja amb menys efectius per sumar una victòria que val mitja permanència.

Téllez: “Això és mèrit de la gent que ens acompanya al Palau”

Fabián Téllez va acabar l’enfrontament exhaust per la tensió i va destacar l’entrega de les seues jugadores i el suport de l’afició. “Les jugadores sempre ho donen tot sobre la pista, aquesta vegada hem tingut sort. Això és mèrit també de la gent que ens acompanya. Sempre ho hem dit, això té sentit per ells, si el Palau no estigués ple cada partit no tindria cap sentit tenir un equip a la Lliga Femenina a la ciutat, i nosaltres ho sabem. L’únic que hem dit al vestidor és que havíem d’estar, jo el primer, a l’altura de la gent que ens venia a veure”, va assenyalar el tècnic, que va afegir: “Elles acostumen a jugar amb una rotació molt curta perquè cinc o sis jugadores tenen molta qualitat, però nosaltres també. Avui hem tingut una rotació curta per intentar treure el partit i hem estat capaços de no permetre’ls córrer al contraatac, i aquesta ha estat una de les claus.”