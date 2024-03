Suspès per insults el Rapitenca-Mollerussa

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El partit que disputava ahir el Mollerussa al camp de la Rapitenca va ser suspès pel col·legiat al minut 74, amb 0-0 en el marcador, a causa dels reiterats insults que rebia el triplet arbitral d’alguns aficionats locals, per la qual cosa va aplicar el protocol de “zero insults des de la grada”, a més de rebre amenaces. L’àrbitre, que va requerir la presència de mossos i policia local, va escriure a l’acta que “l’ambient del partit va ser hostil durant la totalitat del duel, fins i tot abans que aquest comencés”, i afegeix que “des de l’escalfament hem rebut insults” i que, al començar-lo, “una gran quantitat d’espectadors ens torna a insultar”.

Incideix en l’acta que els insults van continuar durant la primera meitat “sempre a càrrec de les persones que donen suport al club local” i que al final d’aquesta primera part “diversos homes” van increpar l’assistent número 1 “i van arribar a ficar-se al terreny de joc” i que a l’entrar als vestidors van seguir els insults.Al minut 29 de la segona part (74), ja que els insults no cessaven, “decideixo aplicar el protocol de prou insults a la grada. Per part del club local intenten posar fi a l’actitud de la grada (que ve de totes les parts del públic, no d’un únic grup)” però afegeix que “l’efecte de la megafonia és el contrari” i “s’afegeixen encara més persones del públic al linxament i s’intensifiquen els insults” al costat d’amenaces com “d’aquí no sortiu vius” o “us deixarem sense cames”.Relata que a l’entrar al túnel dels vestidors “diversos espectadors salten la tanca i entren al terreny de joc per continuar els insults i amenaces”. Els àrbitres no van sortir de la instal·lació fins dos hores després de la suspensió i van abandonar el recinte a l’interior de vehicles dels Mossos d’Esquadra, que escortaven el perímetre de la instal·lació.

D’altra banda, el Mollerussa va anunciar ahir divendres que, en data que ja comunicarà, organitzarà un enfrontament contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), amb la presència de Juan Carlos Unzué, en un esdeveniment amb influencers, famosos i gent del futbol.