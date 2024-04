Sense sorpreses per al Robles

El Robles Força Lleida es va retrobar ahir amb la victòria a la pista de l’Helios (53-78), en un partit que va dominar des de l’inici. Amb una Aya Traoré dominant sota el cèrcol (9 punts i 4 rebots), les lleidatanes no van tenir problemes per ser superiors davant el cuer, a qui se li va notar des del primer moment la tensió de ja estar descendit. El segon quart no va canviar el guió encara que l’encert lleidatà va disminuir i va permetre un parcial de 16-17 que tancava la primera meitat 30-39. La segona part va tenir més intenció que encert per part de les saragossanes, que tan sols van anotar vuit punts pels 14 de les lleidatanes, que van trobar en Pilar Comella (10 punts) i en Magalí Vilches (7 rebots) els seus pilars en el període que va acabar 38-53. L’últim quart no va tenir història i les lleidatanes, dirigides per una Mili Maza que va acabar amb 12 punts, van sumar l’onzena victòria de la temporada.