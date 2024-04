Un 'lleidatà' a l'Estatal

El Campionat d’Espanya de Superbikes comença aquest cap de setmana al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, on es disputaran les dos primeres curses del 2024 amb la participació de l’equip lleidatà Andotrans Team Torrentó. Aquesta temporada, l’equip amb seu a Alcarràs, competirà en la categoria Supersport Next Generation amb dos pilots a bord de les seues noves Yamaha R6. Un d’ells és l’australià Harry Khouri, que ha renovat la vinculació amb l’equip i disputarà la seua segona temporada. El pilot de 20 anys va completar una bona campanya com a debutant en el campionat i afronta aquest any amb molta motivació per aconseguir resultats més ambiciosos.

Per la seua part, l’ucraïnès Sviat Pylypenko és la novetat d’aquesta temporada. El pilot de només 15 anys ja va competir amb l’equip en l’última prova del 2023, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta serà la seua primera campanya completa amb l’Andotrans Team Torrentó i arriba procedent de la British Talent Cup.El lleidatà Ferran Torrentó, Team Manager de l’equip, va declarar que “estem molt il·lusionats amb el projecte del 2024. Competirem en Supersport Next Generation, una categoria que va de la mà del reglament del Mundial SBK i això suposa una gran competitivitat”. Només va lamentar que “arribem a Jerez després de completar una pretemporada marcada per les lesions. Harry va arribar just al test oficial i Sviat es reincorpora en aquest inici de campionat, però lluitarem per tenir grans resultats”, va concloure.